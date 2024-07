1 z 8

Już w grudniu odbędą się długo oczekiwane wybory Miss Polonia 2014. Z uwagi na zmiany w strukturach konkursu, odbędą się one niemal z rocznym opóźnieniem. Kilka tygodni temu zaprezentowano kandydatki do tytułu, a jedna z nich radzi sobie już całkiem nieźle na salonach. Nic dziwnego, że jest typowana na faworytkę. Przypomnijmy: Śliczna dziewczyna znanego piłkarza na salonach. To jej koronę Miss Polonia przekaże Krupińska?

Obserwatorzy konkursu nie mają wątpliwości, że to właśnie Edyta Zając zostanie nową Miss Polonia. Podobnego przeczucia zdaje się być także jedna z bardziej popularnych ostatnio marek w Polsce. Zając wystąpiła bowiem w seksownej kampanii PLNY LALA, którą promowała ostatnio Natalia Siwiec. Ta symboliczna zmiana miejsc zwiastuje jedno - w najbliższych miesiącach o dziewczynie Kuby Rzeźniczaka będzie naprawdę głośno.

Jak oceniacie Edytę? Ma szanse powtórzyć sukces Pauliny Krupińskiej?

Zobacz: Chłopak przyszłej Miss Polonia: "Jak mi nie pasowała dziewczyna, to była zmiana"