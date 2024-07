1 z 9

Jest najpopularniejszą polską tancerką w USA. Udział Edyty Śliwińskiej w amerykańskich edycjach "Dancing with the Stars" ("Taniec z Gwiazdami") sprawił, że nasza rodaczka została celebrytką również za oceanem. Media w USA odnotowały właśnie, że nasza Edyta jest w ciąży!

Zobacz też: Najseksowniejsze polskie gwiazdy w USA

Edyta Śliwińska wybrała się na imprezę popularnego magazynu Star, na której błyszczała również inna znana Polka - Joanna Krupa. Na evencie Hollywood Rocks pojawiła się w zwiewnej sukience i... z widocznym brzuszkiem, który chętnie podkreślała przed obiektywami fotoreporterów.

Kim jest Edyta Śliwińska?

Urodzona w Warszawie Edyta stała się popularna po wystepie w pierwszych dziesięciu edycjach popularnego amerykańskiego show "Dancing with the Stars". W pierwszej tańczyła ze słynnym pięściarzem Evanderem Holyfieldem, z którym zajęła 5. miejsce. Najwyższą, drugą pozycję uzyskała z aktorem i piosenkarzem Joeyem Lewrencem. Po przerwie wróciła do 22 edycji show - w parze ze znanym dziennikarzem Geraldem Riverą.