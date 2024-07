Czy Edyta Górniak jest znowu zakochana? Kiedy podczas radiowej audycji diwa wyznała, że przeprowadziła się do Krakowa, nie tylko jej fani byli zaskoczeni. Znajomy Górniak zdradził, że na przeprowadzkę do podkrakowskiej miejscowości Mogilany namówił ją syn Allan. Ale nie wszyscy w to uwierzyli! Szybko pojawiły się spekulacje, że Edyta Górniak znów jest szczęśliwie zakochana. Dlaczego? Paparazzi wyśledzili, że obok wokalistki pojawił się tajemniczy mężczyzna, który podwoził ją samochodem, pomagał podczas przeprowadzki. Widziano ich także w pobliskiej restauracji. Szybko okazało się, że ów „tajemniczy mężczyzna” to Lesław Iwaniuk – jeden z sąsiadów gwiazdy.

Owszem, Edyta była z nim w restauracji, ale przyszedł tam z żoną i dzieckiem. A te przysługi to po prostu sąsiedzka pomoc, zwykły przyjacielski gest – powiedział „Fleszowi” znajomy artystki.

A jak sama Edyta Górniak skomentowała całą sytuację? Wokalistka od dwóch lat nie wypowiada się na temat swojego życia prywatnego, ale dla „Flesza” zrobiła wyjątek.

Nic się nie zmieniło! – powiedziała o swoich uczuciach gwiazda.

Dlaczego Edyta Górniak przeprowadziła się do Krakowa?

Artystka podjęła decyzję o przeprowadzce zaledwie w kilka minut, dzień po koncercie sylwestrowym, który zagrała na krakowskim rynku.

„O tym, jak magiczne jest to miasto, przekonałam się, kiedy obudziłam się 1 stycznia. Wstałam i pomyślałam: Tak, to czas na zmiany. Tutaj chcę mieszkać”, wyznała artystka Piotrowi Metzowi.

Edyta zdradziła też, co będzie robić po zakończeniu trasy „Love 2 Love”. Przez najbliższe tygodnie chce razem z synem Allanem zostać w Krakowie i bliżej poznać miasto. Oboje uwielbiają spacery po Kazimierzu, gdzie mają swoje ulubione kafejki i cukiernię, w której zawsze kupują pączki.

Kraków odkrywamy wspólnie, choć powoli. Na razie moje zobowiązania zawodowe nie dają nam wiele czasu na zwiedzanie, ale korzystamy z każdej okazji, by lepiej poznać miasto – powiedziała Górniak w rozmowie z „Fleszem”.

