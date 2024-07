1 z 10

Edyta Górniak przeprowadziła się do Krakowa i jest z tej zmiany bardzo zadowolona. Widać to na zdjęciach ze spaceru Górniak z synem po Krakowie. Allan z mamą poszli też do kościoła, spędzili miło popołudnie. Diwa uważa, że jest to dla niej magiczne miasto, potrzebowała zmiany i ma tam przyjaciół. Wokalistka szuka w nowym mieście spokoju i wyciszenia. Teraz, gdy szykuje się z piosenką "Gratefull" do startu w preselekcjach do konkursu Eurowizja 2016 tym bardziej tego potrzebuje.

Zobacz galerię Edyty Górniak z synem. Jak spędzają wolny czas w Krakowie?

Zobacz także: Edyta Górniak zamieszkała w Krakowie z powodu... mężczyzny!