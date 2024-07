Już niedługo ruszy 5. edycja największego muzycznego show TVP 2 - "The Voice of Poland". Najwięcej emocji budził fakt, kto zasiądzie w jury. Wielkim zaskoczeniem było odejście Marii Sadowskiej, która zdecydowała skupić się na nowej płycie. Z programem pożegnała się również dotychczasowa prowadząca - Marika. Przypomnijmy: Kolejna gwiazda odchodzi z "The Voice of Poland"!

Do jury po roku nieobecności wróciła Edyta Górniak, która obok Justyny Steczkowskiej, Tomsona i Barona oraz Marka Piekarczyka będzie oceniać młodych wokalistów. Najwięcej emocji budzi oczywiście konfrontacja dwóch diw. Choć panie publicznie opowiadają o swojej przyjaźni, wiele osób spekuluje, że wokalistki będą rywalizować o uwagę widzów. Justyna Steczkowska w rozmowie z TVP stwierdziła, że będzie szukać wśród uczestników silnych osobowości:

Będę szukała oryginalnych głosów, połączonych z silną osobowością, będę szukała ludzi wrażliwych, ale takich, którzy wiedzą czego chcą, mają określony kierunek muzyczny. Bo z takimi wiem, że warto pracować, bo taka praca nie idzie na marne. Bo jest szansa, że coś osiągniemy. Żeby występować w taki show, trzeba mieć dużo siły, być przygotowanym na to, że to nie będzie dla mnie łatwy czas, ale wypoczęłam na wakacjach, wierzę się wszystko się uda i jako trenerzy damy z siebie wszystko. Mam nadzieję, że nasi uczniowie będą z nas zadowoleni z tego jak się z nami pracowało, ile czasu im poświęcaliśmy, wierzę, że będzie fajnie i do tej pory się udawało - mówi Justyna