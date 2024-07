Najbliższe miesiące będą dla Edyty Górniak niezwykle intensywne. Gwiazda weźmie udział w trzeciej edycji "The Voice of Poland", w toku są już prace nad jej kolejną płytą, a w międzyczasie wystąpi z recitalem na dużym festiwalu w Sopocie. Przypomnijmy: Ta jesień będzie należała do niej: Górniak nagrywa nową płytę

Reklama

Niestety, jeśli wierzyć doniesieniom tabloidów, w życiu prywatnym Edyty nie układa się już tak dobrze. Jak podaje Super Express, Górniak rozstała się ze swoim partnerem, Piotrem Schrammem. Nie są znane powody takiej decyzji, ale ponoć para nie mieszka już razem, a piosenkarka w egzotyczne podróże jeździ ostatnio sama.



Górniak mieszka obecnie w Wilanowie tylko z Allankiem. Sąsiedzi nie pamiętają, aby kręcił się tam Piotr. Zresztą nie pomagał też w przeprowadzce z Konstancina - donosi informator Super Expressu.

Aktualizacja: AfterParty.pl dowiedziało się od współpracownika diwy, że nie jest to prawdziwa informacja. Edyta i Piotr są aktualnie razem na wakacjach w Azji.

Reklama

Zobacz też galerię zdjęć Edyty i Piotra po jednym z jej koncertów: