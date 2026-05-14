Alicja Szemplińska dopięła swego i jest już w wielkim finale Eurowizji 2026. 24-letnia reprezentantka Polski wywalczyła awans 12 maja w Wiedniu podczas pierwszego półfinału,wykonując na scenie utwór „Pray”. Emocje były do samego końca, bo Polska została ogłoszona jako ostatni kraj, który przeszedł dalej.

Szemplińska dała czadu w pólfinale Eurowizji

W pierwszym półfinale Szemplińska pojawiła się na scenie z numerem 14, czyli niemal na finiszu stawki. To ustawienie potrafi pomóc w zapamiętaniu występu, ale nie daje żadnej gwarancji w wynikach, dlatego nerwy trzymały widzów do samego ogłaszania awansów. Gdy padła nazwa Polski jako ostatnia emocje siegnęły zenitu.

Występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026 wywołał lawinę komentarzy, a internauci zgodnie stwierdzili, że Polka pozamiatała na scenie.

Pręgowski stawia na Szemplińską. Zachwyca się swoją rywalką z preselekcji

Sukces reprezentantki skomentował także Piotr Pręgowski, który w polskich preselekcjach rywalizował z nią z utworem „Parawany tango” i zajął 4. miejsce. Tym razem postawił na jednoznaczne wsparcie: podkreślił, że trzyma za Alicję kciuki, widzi w niej potencjał na dużą karierę i jest przekonany, że Polacy mogą być dumni z jej eurowizyjnego występu. Piotr Pręgowski mówi o Szemplińskiej wprost - brylant!

Ona się dopiero rozkręca — to brylant godny najpiękniejszej oprawy — a jej tajemniczy blask olśni wszystkich — zaczaruje oczy i uszy całego świata Piotr Pręgowski powiedział dla ''Faktu''.

Pręgowski nie ukrywa dumy z naszej reprezentantki i wierzy, że to dopiero początek jej wielkiego sukcesu.

To wielki początek — jest do tego stworzona! Dziękujemy, że jesteś dodał dla ''Faktu''.

Notowania drgnęły, a losowanie dorzuciło kolejny konkret przed finałem

Tuż po półfinale pojawił się kolejny sygnał, który fani Eurowizji śledzą równie nerwowo jak wyniki: aktualizacja prognoz bukmacherów. Tuż przed finałem Eurowizji gruchnęły wspaniałe wieści dla Alicji Szemplińskiej. Okazało się bowiem, że po wtorkowym występie notowania Polki znacznie wzrosły.

Przed nami drugi półfinał Eurowizji, a weeekend wielki finał konkursu. W ostatecznej rozgrywce Alicja Szemplińska zaśpiewa w drugiej połowie koncertu. Myślicie, że reprezentantka Polski zachwyci międzynarodową publiczność? My mocno trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską.

