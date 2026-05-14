Eurowizja 2026 nabrała dla Polski realnych kolorów: Alicja Szemplińska po pierwszym półfinale 12 maja w Wiedniu wywalczyła awans do wielkiego finału z utworem „Pray”. Jej występ zachwycił i przełożył się na szybkie korekty w notowaniach bukmacherów. Szanse na sukces Polki znacznie wzrosły.

Wiedeń usłyszał „Pray”, a Polska dostała bilet dalej

Awans Szemplińskiej zamknął najważniejszy temat po pierwszym półfinale 70. Konkursu Piosenki Eurowizji: Polska jest w grze o finałowe punkty. Na scenie artystce towarzyszyło czterech tancerzy: Krystian Rzymkiewicz, Oskar Borkowski, Stefan Silvin i Włodek Kołobycz. Reżyserię występu powierzono Kamilowi Staszczyszynowi. Występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026 zachwycił fanów konkursu i w sieci pojawiła się lawina komentarzy.

Bukmacherzy ruszyli z aktualizacjami. Szemplińska z większymi szansami na zwyciestwo

Po półfinale notowania Polski poszły w górę, choć różne zestawienia pokazują nieco inne miejsca. Wskazuje się, że przed występem Szemplińska była typowana w okolicach 27. lub 28. pozycji, a po koncercie przesunęła się na 22. miejsce. Wspólny przekaz jest jasny: występ został zauważony, a Polska zyskała kilka „oczek” w prognozach.

W ścisłej czołówce kursów utrzymują się ci sami faworyci. Najwyżej stawiana jest Finlandia z Lindą Lampenius i Pete’em Parkkonenem oraz utworem „Liekinheitin” (około 37 procent). Za nią wymienia się Grecję (około 14 procent) i Danię (około 11–12 procent). Wysoko trzymają się też m.in. Francja, Izrael i Australia.

Losowanie dorzuciło Polsce „plus”: druga połowa finału

W eurowizyjnej układance nie liczy się wyłącznie awans, ale też to, kiedy artystka pojawi się na scenie. Po pierwszym półfinale odbyło się losowanie dotyczące tego, w której części finału wystąpią kraje, które właśnie przeszły dalej. Polska trafiła do drugiej połowy koncertu, ale dokładny numer startowy nie jest jeszcze znany.

Przed widzami kolejny etap rywalizacji: drugi półfinał zaplanowano na 14 maja i to on domknie finałową stawkę. Sam finał ma odbyć się w weekend. Jedno już jest pewne: Alicja Szemplińska wystąpi w finale, a po półfinale ma po swojej stronie nie tylko awans, ale i wyraźnie lepszy klimat w notowaniach.

