Artystka jest bardzo wierząca i ufa, że to Bóg zdecydował, że dziecko nie powinno zamieszkać w domu stworzonym przez Edytę i Mateusza.

Ufam Mojemu Stwórcy. Bezwarunkowo.

Jeśli związek dwojga ludzi miał okazać się niedojrzały, bylibyśmy egoistami chcąc dla własnego spełnienia skazać bezbronne życie na niewłaściwy dla niego Dom.

Pan Bóg już to wiedział, zanim zrozumieliśmy to my - napisała Edyta Górniak.