Choroba mamy, strata ciąży i rozstanie z ukochanym. W tym roku los nie oszczędzał Edyty Górniak. Teraz artystka chce zapomnieć o tych trudnych momentach. Jak zamierza to zrobić?

Kilka miesięcy temu Edyta Górniak (46) mogła myśleć, że ten rok będzie jednym z najlepszych w jej życiu. Była zakochana, planowała romantyczną podróż do Azji, a najpiękniejsze było to, że udało jej się zajść w ciążę. Ale artystka nie zdążyła nacieszyć się myślą, że będzie miała drugie dziecko. W wakacje okazało się, że poroniła. Kilka tygodni później w jej związku z młodszym o 10 lat biznesmenem i kierowcą rajdowym, Mateuszem Zalewskim, pojawił się kryzys. Niestety, nie udało się go przezwyciężyć i tuż przed 46. urodzinami Górniak para się rozstała.

– Edyta jest silna, wiele już w swoim życiu przeżyła. Przetrwa i ten trudny czas, ale teraz najbardziej potrzebuje spokoju – mówi „Party” osoba z otoczenia gwiazdy.

Będzie go szukała za granicą. Jak udało nam się dowiedzieć, tuż po koncercie sylwestrowym TVN Edyta robi sobie przerwę w pracy i wyjeżdża na miesiąc do Azji i Stanów Zjednoczonych. Czy ta podróż pomoże jej zapomnieć o bolesnych zdarzeniach?

