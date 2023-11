1 z 4

Ostatni czas nie jest łatwy dla Edyty Górniak. Nie tak dawno artystka wyznała, że poroniła ciążę, później dowiedzieliśmy się, że rozstała się z partnerem Mateuszem Zalewskim, a kilka tygodni temu jej mama trafiła do szpitala! Chcąc zapomnieć o kłopotach Górniak zdecydowała się na wystąpienie w rozrywkowym programie Agent - Gwiazdy. Ale zdjęcia już się zakończyły i gwiazda musi teraz zmierzyć się z rzeczywistością. A to nie jest łatwe, bo Edyta wciąż nie może zapomnieć o Mateuszu... Co takiego napisała o byłym partnerze na Instagramie?! Czy w końcu uda jej się pozbierać po rozstaniu? Koniecznie przeczytajcie w galerii.

