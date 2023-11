Reklama

O związku Edyty Górniak i Mateusza Zalewskiego jeszcze niedawno było bardzo głośno! Para deklarowała wspólne plany na przyszłość, pojawiała się razem na okładkach magazynów, jednak jak się okazuje - ta relacja nie przetrwała próby czasu. Para już od ponad tygodnia nie jest razem. W odpowiedzi na lawinę medialnych domysłów o powód rozstania, Edyta Górniak wydała oficjalne oświadczenie. To, co napisała nie do końca spodobało się Zalewskiemu i odpowiedział byłej partnerce na Instagramie. Zobaczcie, co napisał...

Co napisała Edyta Górniak w swoim oświadczeniu?

Gwiazda miała dość plotek na temat powodów rozstania i napisała na Facebook'u:

Obserwując komentarze i głośne analizy Mediów, zdecydowałam zająć stanowisko w temacie domysłów, dotyczących mojej relacji osobistej. Dlatego wyłącznie, aby nie pozostawiać więcej pola do dowolnej interpretacji i spekulacji potwierdzam, iż związek Nasz z Mateuszem Zalewskim zmuszona byłam kilka tygodni temu zakończyć.

Nie jest to dla Nas obojga łatwy czas, dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich Mediów, o uszanowanie tego tematu w rozważaniach publicznych. Niezależnie, mimo okoliczności Naszego rozstania, pozostaję Mateuszowi i najbliższym Jemu osobom niezmiennie życzliwa - wyznała artystka.

To oświadczenie najwyraźniej nie spodobało się Mateuszowi Zalewskiemu i opublikował na Instastory szczere wyznanie...

Walka, nawet słowna, mężczyzny z kobietą jest niemęska. Nie tego uczył mnie mój Tata. Gdybym teraz wdał się w polemikę zaszedłbym do poziomu, który jest mi obcy.

Czy to oznacza, że to nie Edyta Górniak zakończyła tę relację!? Teraz czekamy, co na to odpowie gwiazda!

