1 z 5

Wydawało się, że w życiu Edyty Górniak skończyły się wszelkie niepowodzenia i wreszcie nastał spokój. Gwiazda znalazła nowego partnera i zakochała się w nim z wzajemnością. Do tego szykowała się do nowej pracy, by zasiąść za jurorskim stołem w show „The Voice Kids”. Niestety, sielanka nie trwała długo. Dosłownie dzień przed tym, jak miała być na nagraniach do programu, jej mama trafiła do szpitala z podejrzeniem udaru. Gwiazda rzuciła wszystko, zrezygnowała z pracy i natychmiast pojechała do swojej mamy. Teraz nieustannie odwiedza ją w szpitalu, a towarzyszy jej ojczym. Zobaczcie zdjęcia na kolejnych stronach i poznajcie szczegóły choroby mamy Edyty Górniak.

Zobacz: Profilaktyka udaru mózgu