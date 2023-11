Mózg człowieka potrzebuje cukru do codziennej pracy, jednak jego nadmiar może skutkować zaburzeniami pamięci i koncentracji. Zbyt duża ilość cukru w diecie zwiększa ryzyko niedotlenienia mózgu oraz choroby Alzheimera.

Mózg człowieka do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje dużej dawki energii, którą czerpie z glukozy, czyli cukru. Nadmiar cukru jest jednak szkodliwy dla mózgu i może negatywnie wpływać na jego pracę. Przyczynia się np. do zaburzeń pamięci.

Czy cukier jest szkodliwy dla mózgu?

Mózg jest skomplikowanym i bardzo energochłonnym organem w ludzkim organizmie. Do codziennej pracy potrzebuje dużej ilości energii, która przekłada się m.in. na jego zdolność do przetwarzania odbieranych danych i ich zapisywania w pamięci. Jedynym źródłem energii dla funkcjonowania mózgu jest glukoza, czyli cukier prosty. Nie oznacza to jednak, że dieta powinna obfitować w cukry. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) cukier powinien stanowić jedynie 5-10% kalorii dostarczanych codziennie wraz z pożywieniem. Nadmiar cukru ma bardzo negatywny wpływ na ludzki mózg. Według badań naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego jego zbyt duża ilość w diecie prowadzi do szybszego starzenia się komórek układu nerwowego, co prowadzi do dysfunkcji poznawczych, czyli zaburzeń pamięci, uwagi i koncentracji. Nadmiar cukru może skutkować nieodwracalnymi zmianami w mózgu,a tym samym sprzyja rozwojowi choroby Alzheimera prowadzącej do otępienia. Ponadto “przecukrzona” dieta nasila objawy chorobowe u osób ze schizofrenią.

Mózg a insulina

Wysoki poziom cukru we krwi pobudza trzustkę do produkcji insuliny - hormonu odpowiadającego za regulowanie poziomu glukozy w organizmie, a dokładnie za jego obniżanie. Duża ilość insuliny może skutkować uszkodzeniem naczyń krwionośnych utrudniając dopływ krwi do mózgu i prowadząc do jego niedotlenienia. Objawami nagłego niedotlenienia mózgu są najczęściej: ból głowy, zaburzenia mowy, równowagi, pamięci i widzenia, nudności oraz wymioty.

Cukier - silny narkotyk dla ludzkiego mózgu

Cukier uznawany jest za używkę mogącą prowadzić do silnego uzależnienia. Po przedostaniu się do krwiobiegu powoduje wzrost poziomu glukozy we krwi. Wówczas mózg zaczyna produkować tzw. hormony szczęścia - dopaminę i serotoninę. Insulina wytwarzana przez trzustkę obniża poziom glukozy, a wtedy ludzki mózg ponownie dopomina się o nową dawkę czegoś słodkiego. Niespełnienie jego życzenia skutkuje rozdrażnieniem, dekoncentracją, a także wzrostem apetytu. W celu usprawnienia pracy mózgu należy sięgać po produkty zawierające kwasy omega-3. Znajdują się one m.in. w tłustych rybach morskich, nasionach roślin oleistych (len, rzepak, soja), orzechach oraz owocach morza. Kwasy omega-3 przeciwnie niż cukier prowadzą do poprawy pamięci, koncentracji oraz usprawnienia narządu wzroku.