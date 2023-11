Edyta Górniak rezygnuje z udziału w programie "The Voice Kids"! Piosenkarka miała pojawić się w drugiej edycji dziecięcego talent-show, jednak kilka godzin temu na jednym z portali społecznościowych pojawiło się oświadczenie, w którym Edyta Górniak informuje, że nie będzie już jurorką w "The Voice Kids". Gwiazda nie ukrywa, że podjęła taką decyzję ze względu na problemy ze zdrowiem jej mamy. Edyta przyznaje również, że znalazła już kogoś, kto zastąpi ją na fotelu jurora w programie TVP.

Wczoraj media informowały, że mama Edyty Gorniak ma problemy ze zdrowiem. Fakt donosił, że piosenkarka w ostatniej chwili zmieniła swoje plany i zamiast na nagrania do "The Voice Kids" poleciała do Opola, żeby wspierać swoją mamę, która trafiła do szpitala z podejrzeniem udaru. Teraz ze względu na trudne chwile w życiu prywatnym Edyta Górniak postanowiła zrezygnować z udziału w dziecięcym show.

Niezależnie od naszych starań i planów, życie pisze własne scenariusze..

Zanim jeszcze zdążyłam podzielić się z Wami decyzją o udziale w nowej edycji ”The Voice Kids”, już musiałam z niej zrezygnować.To była bolesna decyzja. Dopóki nie spojrzałam w oczy Mamy..

Dziś nadal ta decyzja pozostaje dla mnie trudna, ale wiem, że była konieczna- czytamy w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku. (...) Przepraszam wszystkie osoby współtworzące ten wspaniały program i bardzo dziękuję za słowa zrozumienia i wsparcia. Całuję moich Fanów i Fanów tego programu. Być może spotkamy się w innym sezonie. A póki co przygotowałam za siebie zastępstwo i życzę sukcesu kolejnej edycji ”The Voice Kids”.

Kto zastąpi Edytę Górniak w The Voice Kids? Tego wciąż nie wiadomo, chociaż "Fakt" informował wczoraj, że to Cleo przyszła z pomocą i zastąpiła ją na podczas pierwszych nagrań.

Żałujecie, że Edyta Górniak nie pojawi się w dziecięcym show? Zobaczcie CAŁE OŚWIADCZENIE artystki!

