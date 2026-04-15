Rodzina Magiery zrobiła to od razu po jego śmierci. "Świat im się zawalił"

Początkowo trudno było uwierzyć w poranne, piątkowe doniesienia o śmierci Jacka Magiery. Wkrótce jednak koszmarne wieści oficjalnie już potwierdził Polski Związek Piłki Nożnej. Drugi trener reprezentacji Biało-Czerwonych zasłabł podczas treningu biegowego w jednym z parków, następnie został przetransportowany do wrocławskiego szpitala. Niestety nie udało się go uratować.

Wiemy już, że pogrzeb Jacka Magiery odbędzie się w czwartek. Trener zostanie pochowany z honorami na warszawskich Powązkach. Okazało się, że dwa dni wcześniej odbyła się specjalna msza w kościele św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu. Ceremonię poprowadzono w intencji zmarłego szkoleniowca.

Jak poinformowała „Gazeta Wrocławska”, w trakcie mszy w stolicy Dolnego Śląska wystawiono trumnę. Na miejscu pożegnały się tłumy żałobników, chcących pożegnać trenera. Prowadzący mszę ksiądz opowiedział nie tylko o niezwykłej karierze Jacka Magiery, ale także jego wierze.

Jacek uczy nas dzisiaj, że największe sukcesy rodzą się z całkowitego zawierzenia panu Bogu. Wiarą Jacka i Madzi (przyp. red. - żony) nie była na pokaz. Ona tętniła w ich domu, w którym wielokrotnie bywałem. W lipcu ubiegłego roku u stóp Panny Fatimskiej obiecali sobie codzienny różaniec przekazał ksiądz, cytowany przez „Gazetę Wrocławską”.

Podczas mszy we Wrocławiu ksiądz opowiedział też i trudnych chwilach, jakie przeżyli najbliżsi Jacka Magiery, gdy dowiedzieli się, że 49-latek nagle zmarł. Duchowny podkreślił, że w tym momencie także to wiara okazała się nieocenionym wsparciem dla wdowy po szkoleniowcu i jego dzieci.

Kiedy przyszedł ten tragiczny piątek, świat im się zawalił. Co zrobiła Madzia i dzieci? Wyjęli różaniec. Nie było buntu powiedział ksiądz.

W sobotę, gdy ból przygniatał wszystkich nas siedzących przy stole, stało się coś, co - jak wierzę - Jacek oglądał z wielką dumą. Janek i Małgosia po stracie taty wzięli do ręki różańce. Rozdali je każdemu i powiedzieli: „Modlimy się dalej. Tata by tego bardzo pragnął” przekazał kapłan.

Zobacz także: