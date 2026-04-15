We Wrocławiu, podczas mszy dziękczynnej za życie Jacka Magiery, padły słowa, które wybrzmiały mocniej niż niejedna sportowa przemowa. Ksiądz Sylwester Łaska, przyjaciel rodziny, opowiedział o krótkiej notatce zapisanej w telefonie trenera o 8:21 w dniu jego śmierci. Ten zapis stał się symbolem pożegnania, które 14 kwietnia zgromadziło wspominających byłego trenera we wrocławskim kościele.

Ostatnia notatka Jacka Magiery

Wtorkowy wieczór w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu poświęcony był modlitwom w intencji Jacka Magiery. Przybyli nie tylko bliscy i przyjaciele, ale też sportowcy, kibice oraz mieszkańcy miasta, z którym Magiera był związany od lat.

Odprawiający mszę ksiądz Sylwester Łaska mówił wiele o wierze Jacka Magiery i jego żony, podkreślając, że nie była deklaracją na pokaz, ale częścią domowego życia. Wspomniał też obietnicę codziennego różańca, którą małżonkowie złożyli sobie w lipcu ubiegłego roku.

Jacek uczy nas dzisiaj, że największe sukcesy rodzą się z całkowitego zawierzenia Panu Bogu. Wiara Jacka i Madzi nie była na pokaz. On tętniła w ich domu, w którym wielokrotnie bywałem. W lipcu ubiegłego roku u stóp Panny Fatimskiej obiecali sobie codzienny różaniec mówił duchowny.

Największe poruszenie wywołał fragment dotyczący ostatniego zapisu w telefonie Jacka Magiery, który powstał w piątek, 10 kwietnia, krótko przed tragedią.

W piątek, w dniu śmierci, o godz. 8.21 Magiera zapisał: 'To tu toczy się walka codzienna. Robić. Nie robić. Chcę. Nie chcę'. To był jego ostatni raport taktyczny. Jacek do ostatniej sekundy życia toczył ten dobry bój, po to, by każdą chwilę swojego czasu zamienić w budowanie relacji z Bogiem przekazał ksiądz.

Rodzina wystosowała jedną prośbą przed pogrzebem Magiery

Uroczystości pogrzebowe Jacka Magiery odbędą się w czwartek 16 kwietnia w Warszawie. Msza żałobna została zaplanowana na godzinę 12:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej. Następnie kondukt żałobny uda się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie o 14:30 ma nastąpić złożenie do grobu.

W dniach poprzedzających złożenie ostatniego hołdu zmarłemu, brat trenera, w imieniu żony Jacka, Madzi, wystosował prośbę do planujących przybyć na uroczystość.

Szanowni, w czwartek pożegnamy Jacka. Bardzo proszę o zapoznanie się z prośbą Madzi: W imieniu naszej rodziny bardzo proszę nie przynoście kwiatów, zamawiajcie proszę msze za Jacusia oraz siłę dla najbliższych. Dziękujemy za ogromne wsparcie przekazał brat Jacka Magiery.

