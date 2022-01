Doda przez ostatnie dwa lata zrezygnowała z kariery muzycznej. Ogłosiła przerwę, podczas której w pełni oddała się pracy na planie filmowym. Jako producentka pełnometrażowego filmu dopiero debiutowała, jednak swoje trasy koncertowe czy teledyski produkuje od lat. "Dziewczyny z Dubaju" okazały się sukcesem, jednak teraz czas wrócić do tego, co naprawdę kocha. Doda zapowiedziała premierę nowego teledysku na Sylwestra 2021. Właśnie pokazała trailer do "Fake Love". Doda w teledysku do "Fake Love" Doda ma za sobą naprawdę trudny rok. Rozwód z mężem był zaledwie zapowiedzią problemów, z którymi musiała się zmierzyć. Przed premierą "Dziewczyn z Dubaju" w mediach pojawiały się wzajemne oskarżenia byłych małżonków. Doda w wywiadzie dla Party przyznała wręcz, że "była wrakiem człowieka" . Nie chodziło jednak tylko o problemy prywatne. Pod znakiem zapytania stała też cała jej praca nad filmem. Ostatecznie Dodzie i Emilowi Stepniowi udało się dojść do porozumienia zawodowego, a produkcja ostatecznie okazała się sukcesem i otworzyła stawkę najlepszych polskich otwarć 2021 roku. Niedawno Doda chwaliła się Platynowym Biletem od stowarzyszenia Kina Polskie za rekordowe zainteresowanie filmem. Artystka po prawie dwóch latach przerwy postanowiła wrócić do muzyki. Przy okazji "Dziewczyn z Dubaju" nagrała piosenkę "Don't wanna hide". W filmie pojawił się także fragment "Girs to buy", na który fani wciąż czekają. Teraz jednak Doda zapowiedziała kolejną premierę. Jej nowa piosenka pt. "Fake Love" ujrzy światło dzienne już po świętach Bożego Narodzenia tj. 27 grudnia. Wyświetl ten post na Instagramie...