Księżna Kate na studiach należała do klubu sportowego, w którym trenowała wioślarstwo. Dzięki temu mogła się pochwalić imponującą sylwetką. Podczas jednego z pokazów mody, jaki zorganizowano na jej uczelni, Kate Middleton odsłoniła umięśniony brzuch. To sprawiło, że koledzy z roku zaczęli na nią patrzeć w inny sposób. Książę William również zauroczył się w niej na nowo. Wspólna miłość do sportu zbliżyła ich do siebie i scementowała ich związek! Wiedzieliście o tym?