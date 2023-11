2 z 4

Do tej pory Charlotte i George nie odstępowali się na krok. Uwielbiali się ze sobą bawić, George opiekował się Charlotte jako starszy brat. Pierwszy syn Kate i Williama dorasta jednak i bardziej interesują go zabawy z chłopcami w jego wieku. Dlatego coraz częściej robi swoje, nie bacząc na siostrę. Ich rodzice są na pewno na to przygotowani!