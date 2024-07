DRUTEX S.A. jest największym producentem stolarki otworowej z PVC w Europie. W swojej ofercie posiada również okna, drzwi, fasady z drewna i aluminium. Prezes DRUTEX S.A. Leszek Gierszewski zbudował swoją firmę od zera i odniósł sukces na skalę światową. Odwiedziliśmy jego fabrykę w Bytowie z kamerą Party.pl i na własne oczy zobaczyliśmy, jak działa ta ogromnna firma.

Jak Leszkowi Gierszewskiemu udało się zbudować tak potężną firmę? Kto stoi za tym sukcesem?

"Grupa młodych, inteligentnych, wykształconych osób. Sukces to ludzie. Mamy pomysły, bo dużo czytamy, jeździmy na targi na całym świecie, oglądamy, podglądamy… Tworzymy produkty samodzielnie od A do Z. To nasza myśl techniczna, nasze koncepcje, prototypy i gotowe produkty. Odpowiadają za to nasze działy badań i rozwoju oraz biura konstrukcyjne. Dzięki temu jesteśmy w stanie regularnie wprowadzać na rynek zaawansowane technologicznie rozwiązania, które są odpowiedzią na aktualne trendy architektoniczne i potrzeby klientów. Dziś możemy pochwalić się stolarką nie tylko energooszczędną czy bezpieczną, ale również szeroko pojętymi inteligentnymi rozwiązaniami w zakresie okien, drzwi czy rolet. Oferujemy możliwość sterowania stolarką za pomocą pilota, smartfona czy tableta! Okno stanowi już dziś ważny element inteligentnego budownictwa, a przecież nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa", mówi Leszek Gierszewski.