Największe gwiazdy w Polsce i za granicą oddały hołd Whitney Houston (czytaj: Gwiazdy opłakują Whitney Houston). Do tego grona dołączyła ostatnio także Doda. Gwiazda na swoim Facebooku zamieściła wpis, w którym nie tylko opłakuje Houston, ale także ostrzega swoich fanów przed samotnością.

- Samotność jest przedsionkiem śmierci we will always love U Whitney:(((((

W ostatnich latach Whitney była bez wsparcia najbliższej osoby. Jej życie pełne sukcesów zamieniło się w spędzony samotnie dramat, który zakończył się wczoraj...

