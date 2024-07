Śmierć Whitney Houston wywołała spory smutek wśród fanów jej twórczości na całym świecie. Chociaż w ostatnich latach próżno było szukać nowych przebojów to dla wielu gwiazd Whtiney pozostała guru. Swoim głosem, muzyką, osobą inspirowała kolejne pokolenia artystów. Kobieta, której życie prywatne było wielką zagadką dla mediów. Zmarła dzisiaj mając zaledwie 48 lat. Znani na całym świecie oddają jej hołd i łączą się w smutku z rodziną, przyjaciółmi i fanami Houston.

W Polsce najszybciej na wiadomość o odejściu Whitney zareagowała Karolina Korwin-Piotrowska. Jedna z najlepszych dziennikarek w kraju na swoim Facebooku wkleiła link do strony The Huffington Post, dodając komentarz:- Boże, jaki ona miała talent. I jak bardzo nie umiała poradzić sobie z problemami. Straszna szkoda.

Podobnie jak Korwin-Piotrowska uważa Maryla Rodowicz. Na jej stronie na Facebooku czytamy: - Byłam na jej pierwszym koncercie Carnegie Hall w NY w 1984 roku. Jeszcze nie była taka znana, taki talent zmarnowany. Dla Edyty Górniak odejście Whitney to ogromna strata, diwa w wiadomości do fanów pisze: - Dlaczego?! Dlaczego pytam?! Straciliśmy najpiękniejszy głos świata! Takiego ziemia już nie urodzi. Jestem zrozpaczona. Była. Nie ma. Koniec.

Pokolenie młodych artystów również wspomina Whitney. Finalistki programu "Idol", Alicja Janosz i Hania Stach, zgodnie twierdzą, że "była ich inspiracją, idolką i światełkiem". Maja Frykowska na swoim Facebooku zamieściła link do naszego artykułu i napisała parafrazując tytuł największego przeboju Houston: - I will always love her.

Również, albo raczej przede wszystkim, zagranica opłakuje śmierć wielkiej gwiazdy r'n'b. Mariah Carey, z którą Whitney nagrała przebój "When You Believe", na Twitterze napisała: - Śmierć mojej przyjaciółki, nieporównywalnej z nikim. Whitney Houston zostawiła mnie ze smutkiem i całą we łzach.

Także Toni Braxton oddała hołd twórczości Whitney: - Ona utorowała drogę dla każdej piosenkarki w przemyśle muzycznym. Ikoniczna, legendarna, innowacyjna, fantastyczna i szczera... Najlepsza na świecie.

W informację o śmierci Whitney nie dowierzał m.in. Justin Bieber, który na Twitterze udostępnił wpis: - To smutne. Jeden z największych głosów w historii odszedł. Nie wierzę w to. Modlę się za nią i jej rodzinę. Również inni młodsi artyści wspominali gwiazdę, np. Nicki Minaj - Jezu, Nie Whitney! Tylko nie ona! Największa! i Rihanna, która komentarz okroiła do wymownego minimum - Nie ma słów, zostały tylko łzy.

Swój żal i smutek wyrazili także m.in. Tony Bennett, Honorata Skarbek, Jessica Simpson, Alicia Keys, Katy Perry i Kelly Clarkson.

