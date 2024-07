Doda zachwyciła w "Pytaniu na Śniadanie". Piosenkarka razem z zespołem Virgin pojawiła w śniadaniowym programie gdzie zaśpiewała najnowszy hit "Niebezpieczna kobieta", spotkała się z fanami i wzięła udział w rozmowie na temat transmisji na żywo w sieci. Doda przyznała, że bardzo polubiła taką formę komunikacji ze swoimi fanami na Facebooku.

Problem psychologiczny jest taki, że po prostu nie mam czasu, żeby pisać coś, jakieś długie posty. Więc wolę włączyć kamerę szybko powiedzieć, to co miałam do napisania i już. A ponieważ delikatnie cierpię na narcyzm, jak już się widzę w tej kamerze to myślę sobie "nie to jeszcze pogadam tak z 15 minut"- przyznała Doda.