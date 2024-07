Doda pokazała na Instagramie zdjęcie w orientalnej stylizacji. Artystka, która uwielbia eksperymentować ze swoim wizerunkiem, tym razem naprawdę zaskoczyła! Na jej profilu pojawiły się dwa zdjęcia w dwóch wariantach kolorystycznych, na których widzimy gwiazdę w biżuterii, która przywodzi na myśl bogate, arabskie księżniczki. Look uzupełnia mocny makijaż z czerwonymi ustali w roli głównej. Na zdjęciach Doda ma również charakterystyczny kolczyk w nosie. Dokładnie ten sam, który nosiła podczas Fashion Weeku w Paryżu, gdzie jej stój zachwycił nawet zagraniczne media! Artystka nie zdradziła, czy jej orientalna stylizacja to ma związek z jakimś jej nowym projektem zawodowym, lecz opis zdjęcia wyraźnie na to wskazuje.

Wkrótce - napisała gwiazda.

Fani piosenkarki nie kryli zachwytu nad jej odmienionym wizerunkiem:

Przepiękna jesteś! Kwitniesz z dnia na dzień kochana. Magia! Meeega.... tak inaczej:)

Doda w pełnej przepychu stylizacji to bardzo interesujący widok. Szczególnie, że ostatnio gwiazda chwaliła się raczej swoimi zdjęciami w sportowym stylu, gdy relacjonowała swoją naukę jazdy na snowboardzie. Jak tam się podoba orientalny look gwiazdy?

Doda w orientalnej stylizacji.

Fani gwiazdy są zachwyceni jej Dodą w odmienionej wersji.