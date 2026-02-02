Doda nagłośniła skandaliczną sytuację związaną z bytem psów w polskich schroniskach. Zaczęło się od ocieplania bud dla zwierząt oraz zapewnienia im ciepłych ubrań. Skończyło się na działalności przeciw schroniskom, w którym dzieje się podopiecznym krzywda. Doda nie tylko zorganizowała akcje w Bytomiu i Sobolewie, które doprowadziły do zamknięcia schronisk, ale także poszła o krok dalej. Dziś poinformowała o efektach swojego spotkania z Waldemarem Żurkiem.

Doda spotkała się z ministrem sprawiedliwości

W ostatnich tygodniach Doda spotykała się w politykami, by rozmawiać na temat ochrony zwierząt. Dwukrotnie wzięła udział w Komisji Nadzwyczajnej na rzecz ochrony zwierząt. Spotkała się z Wicemarszałkinią Sejmu RP Dorotą Niedzielą, od której przyjęła zaproszenie do Sejmu. Dziś poinformowała o kolejnym spotkaniu. Tym razem rozmawiała z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem.

Dziś zostałam zaproszona przez ministra sprawiedliwości na spotkanie. Moje postulaty zostały wysłuchane z wielkim zaangażowaniem i zrozumieniem przez Waldemara Żurka

O to apelowała Doda u ministra sprawiedliwości

Doda jawnie poinformowała o swoich postulatach, które padły podczas rozmowy z Waldemarem Żurkiem:

*podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzętami *szkolenia sędziów i prokuratorów w kontekście zasądzania kar *odbieranie sadystom praw do posiadania zwierząt nie czasowe ale na zawsze. Teraz czekam na działanie

Doda w Sejmie

Podczas swojej drugiej wizyty w Sejmie Doda otrzymała owacje, po tym, jak podczas swojego przemówienia poinformowała o kolejnych przedsięwzięciach na rzecz zwierząt. Już 10 lutego 2026 roku rusza aukcja "Łapy i pędzle", a cały zysk z niej zostanie przeznaczony na rzecz zwierząt ratowanych przez Dodę.

Rusza wielka aukcja, moich artystów, malarzy, rzeźbiarzy, wszystkich artystów wielkiej sztuki, myślę, że zbierzemy ok. pół miliona złotych i wyliczyłam, że będzie nas stać na 2,5 tysiąca kastracji, bo to jest jakby przyczyna mówiła Doda.

O szczegółach aukcji Dody i artystów pt."Łapy i pędzle" można przeczytać tutaj.

Artystka walczy nie tylko o poprawę bytu bezdomnych zwierząt w Polsce ale także o czipowanie i masowe kastracje i sterylizacje, które będą skutecznym narzędziem ograniczania populacji bezdomnych kotów i psów. Chce także zwiększenia kontroli nad rządzącymi schroniskami na terenie kraju i zaostrzenie kar dla tych, którzy wyrządzają krzywdę braciom mniejszym.

