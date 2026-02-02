Dziś Doda poinformowała o kolejnym ważnym spotkaniu - tym razem rozmawiała z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem. Artystka w swoich mediach społecznościowych otwarcie przedstawiła swoje postulaty, które poruszyła podczas tej rozmowy. Poinformowała, że została wysłuchana z wielkim zaangażowaniem i zrozumieniem. Nic więc dziwnego, że budynek ministerstwa opuszczała w tak dobrym nastroju.

Doda na spotkaniu z ministrem sprawiedliwości

Doda w swoich działaniach nie ogranicza się jedynie do pomocy psom ze schronisk w przetrwaniu zimowych mrozów - zależy jej także na poprawie ich bezpieczeństwa i jakości życia na dłuższą metę. Z tego też względu w ostatnim czasie artystka spotykała się z politykami, by rozmawiać o koniecznych zmianach w zakresie ochrony zwierząt. Dwukrotnie uczestniczyła w posiedzeniach Komisji Nadzwyczajnej ds. ochrony zwierząt. Odbyła również spotkanie z wicemarszałkinią Sejmu RP Dorotą Niedzielą, która zaprosiła ją do parlamentu. Teraz Doda została zaproszona na rozmowę z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem. W mediach społecznościowych przekazała, jakie postulaty poruszyła podczas spotkania.

zaostrzenie kar za znęcanie się nad zwierzętami,

szkolenia dla sędziów i prokuratorów w zakresie orzekania kar w takich sprawach,

dożywotni zakaz posiadania zwierząt dla osób dopuszczających się okrucieństwa.

Doda po spotkaniu z ministrem sprawiedliwości. Nowe zdjęcia

Tuż po spotkaniu Dody z ministrem sprawiedliwości do mediów trafiły jej najnowsze zdjęcia. Po owocnym spotkaniu w jakże istotnej i ważnej sprawie, na twarzy artystki rysował się szczery uśmiech. Nie sposób nie wspomnieć również o jednej rzeczy, która od razu zwraca uwagę - mowa oczywiście o stylizacji artystki.

Stylizacja Dody była elegancka, stonowana i bardzo „urzędowa”, ale jednocześnie dopracowana w detalach i kobieca. Artystka postawiła na monochromatyczny look w odcieniach szarości, co nadaje całości powagi i klasy - idealnie pasującej do spotkania o charakterze oficjalnym.

Długa, dopasowana sukienka w kolorze jasnej szarości, klasyczny płaszcz w podobnym odcieniu, czarne szpilki z paskiem przy kostce, minimalistyczna biżuteria oraz mała czarna torebka - to look osoby zaangażowanej w poważne sprawy, ale wciąż wiernej kobiecemu stylowi i modowej świadomości.

Sami spójrzcie na najnowsze zdjęcia Dody!

fot. Artur Zawadzki/REPORTER

fot. Artur Zawadzki/REPORTER

fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Zobacz także: