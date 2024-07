Po rozstaniu z Nergalem, Doda zapewniała, że nie zamierza się na razie wiązać na poważnie i zamierza mieć "kilku chłopaków". Okazuje się jednak, że trójmiejski biznesmen z którym Doda była widywana już parę razy, to coś więcej dla Rabczewskiej.

- Rzeczywiście, Dorotka ma sympatię w Trójmieście. Bardzo bogatego biznesmena. Ostatnio znowu postanowiła skorzystać z zaproszenia. Odwiedziła Darka nad morzem. Towarzyszył jej Dżaga, któremu ona teraz bardzo ufa, bo udowodnił, że można na niego liczyć. Poza tym Dorota przy nim czuje się pewniej - donosi informator gazecie "Takie jest życie".

Nowy chłopak Dody nie jest co prawda ani celebrytą, ani muzykiem, ani piłkarzem, ale za to może pochwalić się sporym majątkiem



- Darek jest biznesmenem, działającym głównie w branży budowlanej. Jest jednym z współwłaścicieli hotelu Velaves Spa & Resort we Władysławowie. Super miejsce! Teraz zamierza wybudować za zawrotną kwotę 60 milionów złotych nowy hotel. Tym razem w Gdyni. Gdy tylko razem ze swoimi wspólnikami załatwią wszelkie potrzebne pozwolenia, budowa ruszy pełną parą. - czytamy

Niestety w mediach pojawiły się doniesienia, że nowy ukochany Rabczewskiej ma problem z gdyńską inwestycją. Podobno budowa miała ruszyć już dawno temu, a miasto zdążyło ukarać go wysokimi karami za niewywiązanie się umowy.

Tak, czy owak według informatora gazety Rabczewska coraz bardziej przekonuje się do biznesmena. Czyżby już wkrótce oficjalnie zajmie miejsce Nergala?

