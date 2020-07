Trendy lato 2020. W t-shircie z Mango zakochały się Anna Lewandowska, Doda i Karolina Pisarek. To najbardziej pożądany model wakacji!

Mamy go! Oto t-shirt, w którym zakochały się gwiazdy. Ten model stał się ulubieńcem m.in. Anny Lewandowskiej i Karoliny Pisarek. Przedstawiamy prosty, najlepiej biały t-shirt, z mocno podkreślonymi ramionami i bez rękawków. Mocno podkreślone ramiona to trend, który jest lansowany m.in. przed Isabel Marant w kolekcjach na sezon wiosna-lato 2020 i na sezon jesień-zima 2020/2021.

Bardzo często kobiety chcą zamaskować swoje szerokie ramiona, ale my mówimy - zamiast je optycznie zwężać, jeszcze bardziej je podkreślcie! Na zdjęciu widzimy Gigi Hadid, której look udowadnia, że szerokie ramiona nie muszą wcale sprawiać, że będziemy wyglądać męsko. W połączeniu z odpowiednimi dodatkami będziemy wyglądać na seksowne i pewne siebie kobiety!

EastNews

W t-shircie z podkreślonymi ramionami zakochała się sama Anna Lewandowska, która postawiła na tę koszulkę, kiedy była gościem w studiu "Dzień Dobry TVN". To t-shirt ze sklepu The Frankie Shop za prawie 300 złotych. Niestety został już wyprzedany, ale... bardzo podobny model udało nam się znaleźć w popularnej sieciówce. Dostaniecie go w Mango, kosztuje 69,90 zł i nadal jest dostępny!

W t-shircie z podkreślonymi ramionami zakochała się również Karolina Pisarek. Modelka została przyłapana w centrum Warszawy właśnie w tym modelu, tylko w kolorze oliwkowego khaki.

Za to na klasyczną czerń postawiła Doda. T-shirt z podkreślonymi ramionami zestawiła z czarnymi skórzanymi spodniami i kowbojkami.

Niestety ten t-shirt nie będzie łaskawy dla każdej figury. Jeśli twoje ramiona mają "motylki", krój tego modelu jeszcze bardziej je podkreśli. Za to spokojnie mogą sobie na niego pozwolić panie ze szczupłymi ramionami. Jak wam się podoba?