Choć dziś Maciej Kurzajewski jest w szczęśliwym związku z gwiazdą "M jak miłość", zanim ich drogi się spotkały, jego serce długo było zajęte przez inną kobietę. Teraz jej zdumiewająca fotografia trafiła do mediów... fani nie mogą się nachwalić!

To w niej przedtem zakochał się Maciej Kurzajewski

Jeszcze kilka miesięcy temu o Paulinie Smaszcz i Maćku Kurzajewskim huczało w całym show-biznesie. Chociaż rozstali się kilka dobrych lat temu, dziennikarka nie mogła mu odpuścić, szczególnie gdy okazało się, że związał się z Kasią Cichopek i na każdym kroku nazywała go kłamcą i zdrajcą. Afera co i rusz tylko przybierała na sile, ale w końcu, niemal z dnia na dzień, "kobieta petarda" zmieniła tor i skupiła się na samej sobie, zamiast na ex mężu.

Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski Mateusz Jagielski/East News

Od tamtej pory stawia na rozwój osobisty, a w mediach społecznościowych stara się motywować kobiety do walki o siebie i swoje zdrowie psychiczne. Teraz udostępniła na Instagramie zaskakującą fotografię i wspomniała o pewnej osobie. Na zdjęciu widzimy zaledwie 23-letnią Paulinę Smaszcz, która już wtedy była wielu Polkom doskonale znana. Jak się okazało, to też zdjęcie lata temu podpisała dla swojej fanki!

Dostała ode mnie zdjęcie z autografem, całusy, przytulanki i pamięta to do dzisiejszego dnia. Jakie to są chwile, dla których warto żyć!

Co ciekawe, cała sytuacja miała miejsce w 1996 roku, czyli wtedy, gdy Paulina i Maciej powiedzieli sobie sakramentalne "tak"! Możemy więc przekonać się, jak dawniej wyglądała kobieta, w której prezenter się zakochał! Wówczas był nią oczarowany, a dziś oczarowani widokiem są jej sympatycy, którzy nie mogą się nachwalić.

Coraz młodsza!

Pamiętam Panią właśnie taką

Piękna

Przepiękna

Może zachwyt internautów zachęci Paulinę Smaszcz do tego, by częściej dzielić się na forum archiwalnymi kadrami.

Paulina Smaszcz