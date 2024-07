Doda rozstała się z Emilem Haidarem!

3 z 11

Pierwsze miesiące ich związku były prawdziwą sielanką. Doda, choć zapewniała, że nie chce wspominać o Emilu Haidarze, w wywiadach zachwalała jego urok i poczucie humoru.

Wiem, że dwie osoby z show-biznesu pod jednym dachem to nie jest dobry układ. On (Emil, przy. red.) jest faktycznie zupełnie inny niż moi dotychczasowi faceci. Mamy dużo wspólnych cech, on potrafi mnie zdetonować swoim dowcipem. Znalazł na mnie sposób - przekonywała w Grazii

Na jej Instagramie prawie codziennie pokazywały się ich wspólne zdjęcia. Pierwsza zagraniczne wakacje na Teneryfie, wyjazdy do Rzymu, w góry, do SPA. Prawdziwy high-life! Artystka naprawdę wyglądała wtedy na szczęśliwą i zakochaną do szaleństwa.

