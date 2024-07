Doda Rabczewska pojawiła się wczoraj na imprezie zorganizowanej z okazji 5 urodzin magazynu K-Mag. Gwiazda miała na sobie luźne spodnie i krótki top w paski. Mimo, że lubimy styl Dody to wolimy ją w bardziej klasycznych stylizacjach, bo w jej wypadku łatwo przekroczyć granicę tandety. Jednak najważniejszym elementem całości okazała się jej torebka.

Reklama

Przeczytajcie więcej o Dodzie i jej stylu

Reklama

Doda miała ze sobą torebkę Chanel w kształcie flakonu perfum Chanel No. 5. To modowe cacko to koszt bagatela - 28,700 złotych. Jesteśmy ciekawe, czy egzemplarz, który posiada Doda jest oryginalny.

Zobaczcie więcej zdjęć z 5 urodzin K-Maga: