Doda Raczewska pojawiła się w miniony weekend na I Charytatywnym Pikniku Historycznym. Gwiazda wybrała na tę okazję letnią stylizację z ultra wysokimi kozakami. Doda miała na sobie również seksowną bluzkę z koronki, która w seksowny sposób uwydatniała jej zgrabne ciało.

Doda, wyglądała i czuła się świetnie. Jak widać po zdjęciach z imprezy. Króciutkie szorty, prześwitująca bluzka i futrzana kamizelka stworzyła typowy dla niej look. Seksowny, odważny i...modny? Tu znalazłybyśmy miejsce na polemikę, jednak biorąc pod uwagę z kim mamy do czynienia, mrużymy oczy i oceniamy całość na plus. A, wy?

