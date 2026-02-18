Serial "Doda" już 20 lutego 2026 roku będzie dostępny na Prime Video. Będzie miał trzy odcinki, a fani już nie mogą doczekać się efektów końcowych projektu, nad którym prace trwały, aż tyle miesięcy. Jak zostanie podsumowany życiorys Dody? Już dziś wiadomo, że całkiem sporo miejsca poświęcone zostało byłym partnerom.

Ja napisałam maila w pewnym momencie do Amazona i powiedziałam tak: wysyłam Wam w linku dla dokumenty naprawdę świetne, gdzie o partnerach nie ma ani słowa, mimo, że dziewczyny były naprawdę... potrafiły się zabawić, a mimo to film jest bardzo wciągający. Nie zabierajmy tego czasu, ja mam tyle rzeczy do opowiedzenia. Muszę kosztem swojego życia, dawać atencję osobom, które w ogóle na to nie zasłużyły, tylko opowiadają o tym, jak mi przeszkadzały w robieniu kariery, o której jest ten film mówiła w rozmowie z Vivą!

Jednak jak podkreśliła Amazon miał na to inny plan. Doda w wywiadzie o serialu wypowiedziała się m. in. na temat Radosława Majdana, Emila Stępnia czy Nergala.

Doda o Emilu Stępniu: "Drugi mąż - nie przechodzi mi to przez gardło"

Niektórzy dziennikarze mieli już okazję zobaczyć serial "Doda". Jak zauważył reporter Vivy! Rafał Kowalski, w dokumencie użyto fragmentów teledysku do "Miłości na etat", który kilka lat temu zniknął z sieci. Były tam fragmenty ze ślubu Dody i Emila Stępnia. Doda wyjaśniła:

To był mój ogromny dowód miłości do mojego drugiego męża. Nie przechodzi mi to przez gardło, bo to nie jest już dla mnie mąż. To obca osoba. Człowiek, który jest bez zasad, bez honoru, bez godności.

W rozmowie poruszyła również temat rozwodu kościelnego:

Robię wszystko, żeby udało mi się mój ślub kościelny zlikwidować i doprowadzić do rozwodu. I po prostu nie jest godzien tego. Jakichkolwiek dowodów mojego uczucia

Na pytanie o dokończenie formalności wokół rozwodu kościelnego, skwitowała krótko: "Ciężko", jednocześnie nie ukrywając, że są okoliczności, które, już generalizując temat, mogą mieć duże znaczenie:

(...) wystarczy, że jest nałogowcem. Czy to alkoholik, czy narkoman, już jest łatwo. No bo wtedy nie jesteś zdolny do utrzymania związku małżeńskiego

Doda o Nergalu. Zniszczyła jego rzeczy osobiste

Doda w wywiadzie dla Vivy! wspomniała też o najtrudniejszych momentach kariery. Nie ukrywa, że dużo kosztowało ją eksponowanie życia prywatnego. W rozmowie nawiązała również do rozstania z Adamem Darskim, Nergalem:

Ja nie zakończyłam, został zakończony ze mną, po tym jak Nergal, kiedy wygrał życie po moim turnee w zdobywaniu szpiku dla niego, zostawił mnie w Dzień Kobiet przez telefon, więc postanowiłam spalić jego rzeczy na balkonie oraz wyrzucić jego rower górski z 6. piętra

Przy okazji dodała, że podobna akcja spotkała również Radosława Majdana:

Kiedyś mojemu pierwszemu mężowi obcięłam wszystkie garnitury na szorty, a z japonek zrobiłam klapki.

Doda o Radosławie Majdanie: "Nigdy nie okazał sprzedajności"

Rafał Kowalski w rozmowie z Dodą przypomniał, że "Miłość na etat", nie była jedynym teledyskiem, który nagrała z byłym partnerem. Dlaczego więc ślubny klip zniknął z sieci, a słynnej "Dżagi" z Radosławem Majdanem nie spotkał ten sam los? Doda od razu się wytłumaczyła i okazuje się, że o swoim pierwszym mężu ma całkiem dobre zdanie:

Tego nie skasowałam, mimo, że no mój pierwszy mąż zdradzał mnie i rozwiedliśmy się z tego, a nie innego powodu, to nigdy nie okazał jakiegoś braku kręgosłupa moralnego, sprzedajności, braku honoru i braku bycia mężczyzną, który by po latach w taki sposób monetyzował swoją przeszłość, pomawiając osoby, z którymi przeżył tyle życia. Więc nie skasowałam go i nawet przechodzi mi przez gardło: były mąż.

Jesteście ciekawi tego, co zostanie pokazane w serialu o Dodzie?

Zobacz także: