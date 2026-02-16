15 lutego 2026 roku Doda skończyła 42 lata. Ten wyjątkowy dzień spędziła w gronie najbliższych pod Warszawą. Zobaczcie, jak wyglądało przyjęcie.

Tak wyglądały 42. urodziny Dody

Doda od lat nie pokazuje już swojego prywatnego życia. Tym razem zrobiła wyjątek. W sieci udostępniła serię zdjęć dokumentujących jej prywatną imprezę z okazji 42. urodzin. Najbliżsi zorganizowali jej niespodziankę w luksusowym hotelu w Serocku. Czekały na nią nie tylko zabiegi SPA, ale również wspólne świętowanie. Do sieci trafiło kilka zdjęć. Widać było romantycznie ozdobioną salę, a jeden z ledów na sali wyświetlał napis "Moc królowej". Solenizantka została powitana przez gości aplauzem oraz kolorowym konfetti, które wybuchło, kiedy schodziła ze schodów, dołączając na przyjęcie. Doda świętowała, jak prawdziwa królowa, na szczycie dwupiętrowego tortu czekała na nią korona. Artystka nie zwlekała długo, by włożyć ją na głowę.

Doda pochwaliła się również swoją urodzinową stylizacją. Postawiła na obcisłą, błyszczącą kreację z bufiastymi rękawami. Fani nie szczędzili jej komplementów oraz życzeń:

Jeszcze raz wszystkiego co najlepsze kochana. Bądź szczęśliwa! Dziękujemy, że jesteś

Niech Twój głos zawsze trafia w serca, a muzyka prowadzi Cię dalej. Wszystkiego najpiękniejszego Doda

Wielkie wieści w dniu urodzin Dody

Jakiś czas temu Doda, goszcząc w "Dzień Dobry TVN" powiedziała: "Teraz powiem trzy rzeczy i jedna z nich jest nieprawdziwa, okej? Are you ready? Więc tak… Pierwsza - za chwilę wydaję swój nowy singiel, który będzie powrotem do muzyki rockowej. Dwa - zaręczyłam się i wychodzę za mąż w tym roku. Trzy - za chwilę rusza sprzedaż biletów na koncert na Narodowym ze mną. Teraz zgadujcie!". Zapowiadaną piosenką był "Pamiętnik", który już dziś cieszy się dużą popularnością wśród słuchaczy oraz w rozgłośniach radiowych". Z kolei w dniu jej urodzin drugim faktem okazał się być koncert Dody na PGE Narodowym w Warszawie. 15 lutego ruszyła sprzedaż biletów na wyjątkowe muzyczne wydarzenie, które odbędzie się 7 sierpnia 2027 roku. Doda Rabczewska ogłosiła to, dementując jednocześnie trzecie hasło, którą podała w programie śniadaniowym, prezentując wyświetlający się pod stadionem w Warszawie napis: "Ślubu w tym roku nie będzie - Doda".

Zobacz także:

fot. Instagram @dodaqueen

fot. Instagram @dodaqueen

fot. Instagram @dodaqueen

fot. Instagram @dodaqueen

fot. Instagram @dodaqueen

fot. Instagram @felixalfred