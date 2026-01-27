Do sieci właśnie trafił kolejny zwiastun serialu dokumentalnego o Dodzie. Widzowie mogą już teraz zobaczyć kilka niepublikowanych filmów z przeszłości Doroty Rabczewskiej, podglądnąć, jak teraz mieszka, lub zajrzeć w jej pamiętniki z dzieciństwa.

Nowy zwiastun serialu "DODA"

To były lata czekania i w końcu jest! Serial "DODA" jest już gotowy, a jego premiera będzie miała miejsce za niecały miesiąc. Z produkcji poznamy nie tylko Dodę ze strony, której jeszcze nigdy nie odważyła się pokazać, ale także widz będzie miał okazję zgłębić świat show-biznesu, z którym musiała mierzyć się już jako młoda dziewczyna.

Nie wiem, czy mi odbiła sodówka, może tak, może nie kwituje sama siebie.

Pamiętniki Dody. Ujawniła ich treść

Doda nie tylko udostępniła swoje archiwalne filmy z kamery wideo, które nagrywali jej rodzice, kiedy była dzieckiem oraz nastolatką, ale także swoje prywatne pamiętniki, do których nie zaglądała od lat.

Nikomu wcześniej nie czytałam tych pamiętników przyznała.

Teraz ich fragmenty będą mogły usłyszeć miliony widzów. Doda przeczytała na głos założenia, które pisała przed laty jako mała dziewczynka:

Być sławną gwiazdą filmową i estradową. Stanowić wzór, być idolem. Mieć wiernego zakochanego męża

Całość skwitowała: "Słuchajcie trochę się pospełniało, jakby większość".

Steczkowska rozlicza się z Dodą w serialu

Konflikt Justyny Steczkowskiej i Dody był jednym z najgłośniejszych w historii polskiego show-biznesu. Każdy kolejny odcinek programu "Gwiazdy Tańczą na Lodzie", gdzie Doda zasiadała w jury, a Justyna pełniła rolę prowadzącej, był mocno wyczekiwany, szczególnie przez media plotkarskie i prasę. Paniom udało się pogodzić dopiero po latach, w 2019 roku, podczas koncertu "Artyści przeciw nienawiści". Justyna Steczkowska nie chciała wracać w wywiadach, do tego, co działo się przed laty, jednak w serialu "DODA" przyznała:

Robiła wszystko, żebym się jej pokłoniła, jako królowej, którą się czuła

Sablewska, Miszczak, Terentiew w serialu "DODA"

W zapowiedzi serialu "DODA" wypowiadają się również Edward Miszczak, Nina Terentiew, Karolina Korwin-Piotrowska, Tomasz Lubert czy Maja Sablewska. Z ust znajomych i współpracowników Dody padają gorzkie słowa:

Doda nie ma ograniczeń stwierdził Edward Miszczak.

Zwalniała mnie z pracy przynajmniej raz na miesiąc wspomina Maja Sablewska.

Nie wiem, co jest z tymi facetami i z nią podsumowała Nina Terentiew.

Kim jest Damian Pikus? Byli Dody w serialu "DODA"

Doda nie pominęła również kwestii swojego życia prywatnego w serialu "DODA". Ze zwiastuna wciąż nie wiadomo, czym zdecyduje się podzielić z publicznością, jednak na temat swoich byłych relacji wyznała:

Mężczyźni zakochiwali się w Dodzie, potem się bali Dody i z tego samego powodu, zaczęli mnie nienawidzić. Bo byłam dla nich Dodą.

Wiadomo jednak, że w serialu wystąpi były partner Dody, Damian Pikus. Ich wspólne zdjęcie znajdziecie poniżej. Jesteście ciekawi całości serialu?

Kiedy i gdzie oglądać serial "DODA"?

Trzyodcinkowy dokument "Doda" pojawi się na platformie Amazon Prime już 20 lutego 2026 roku. Jak dowiadujemy się z informacji prasowej:

To historia rozwoju kariery ikony popkultury i polskiego show-biznesu bez filtra. Produkcja odsłania kulisy kryjące się za dwoma dekadami nagłówków, medialnych konfliktów, skandali i nieustającego dążenia do sukcesu. Dokument ukazuje prywatne archiwa, nieznane dotąd fragmenty osobistych pamiętników artystki i wyznania czołowych osobowości show-biznesu, wprowadzając widzów w świat jednej z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny rozrywkowej. To opowieść o kulisach sławy, medialnych nagonkach i emocjonalnej cenie sukcesu, a także o odporności, samotności, presji oczekiwań i cenie, jaką płaci się za życie w świetle reflektorów.

Doda z Damianem Pikusem w serialu DODA na Prime Video, fot. mat. prasowe

Doda z Wandą Rabczewską i Pawłem Rabczewskim w serialu DODA na Prime Video, fot. mat. prasowe

Doda w dzieciństwie, fot. mat. prasowe

Doda i Paweł Rabczewski w serialu DODA na Prime Video, fot. mat. prasowe