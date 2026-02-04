Zaangażowanie Dody przyniosło już wymierne efekty. Jej działania doprowadziły do zamknięcia dwóch patoschronisk - w Bytomiu oraz Sobolewie. To właśnie tam, jak relacjonowano, miały miejsce drastyczne przypadki znęcania się nad zwierzętami. Dzięki presji społecznej i determinacji artystki, placówki te przestały funkcjonować. Niedawno poinformowano również o tym, że kierowniczka schroniska w Pawłowie zrzekła się swojej funkcji. O zaangażowaniu Dody w poprawienie bytu bezdomnych zwierząt teraz mówi się naprawdę dużo, ale jej miłość do czworonogów trwa od zawsze. Dobrze to wiedział również Radosław Majdan.

Radosław Majdan o Dodzie i zwierzętach

Radosław Majdan część książki pt. "Lepsza połowa", która wyszła na światło dzienne w 2012 roku, poświęcił swojej byłej żonie Dodzie. W jednym z fragmentów, który został przytoczony w sieci przez profil na Instagramie @dodaqueenstory, czytamy:

Potrafiła uwrażliwiać mnie na los zwierząt. Kiedyś zobaczyła bezpańskiego psa biegnącego w kagańcu i krzyknęła: Zawracaj. On na pewno został porzucony. Musimy zdjęć mu ten kaganiec, bo umrze z głodu.

Doda spotkała się z parą prezydencką w Pałacu Prezydenckim

Dorota Rabczewska, znana szerzej jako Doda, od kilku tygodni prowadzi intensywną kampanię na rzecz praw zwierząt. Artystka udała się do Pałacu Prezydenckiego, gdzie spotkała się z Karolem Nawrockim oraz jego żoną Martą. Celem rozmowy było omówienie dramatycznej sytuacji w niektórych schroniskach dla zwierząt, określanych jako patoschroniska. Po spotkaniu Doda relacjonowała, że rozmowa była pełna zaangażowania i że para prezydencka wyraziła chęć pomocy. Podkreśliła, że nawet najwyższe władze nie były świadome skali problemu: „Nie tylko my, obywatele, nie mieliśmy świadomości jak funkcjonują patoschroniska i ile sa*ystów zgodnie z prawem może obejmować nad nimi władzę. Prezydent również nie miał tej świadomości.”

Apolityczny apel Dody dla zwierząt

Po spotkaniu z Karolem i Martą Nawrockimi, Doda wystosowała apel o pilną nowelizację przepisów prawa w zakresie ochrony zwierząt. W swoim oświadczeniu zaapelowała o:

obowiązkową kastrację i chipowanie zwierząt,

zakaz zbliżania się i pracy ze zwierzętami dla osób, wobec których toczą się postępowania o znęcanie się nad nimi

kary za porzucanie i zaniedbywanie zwierząt.

Zaledwie w kilkanaście godzin apel Dody dla zwierząt (który znajdziecie tutaj) podpisało prawie 90 tysięcy osób.

Spotkanie Dody z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem

Wcześniej Doda spotkała się z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem. Podczas spotkania artystka przedstawiła konkretne postulaty:

podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzętami,

obowiązkowe szkolenia dla sędziów i prokuratorów,

dożywotnie odebranie praw do posiadania zwierząt osobom, które dopuściły się przemocy wobec nich.

Minister Waldemar Żurek przyjął postulaty Dody z pełnym zrozumieniem i zaangażowaniem. Doda zaznaczyła, że czeka teraz na konkretne działania.

Wielka aukcja "Łapy i pędzle" już 10 lutego 2026 roku

W ramach dalszego wsparcia dla zwierząt, 10 lutego 2026 roku rusza wielka aukcja charytatywna zatytułowana „Łapy i pędzle”. Doda zaprosiła do udziału artystów, malarzy i rzeźbiarzy. Celem wydarzenia jest zebranie funduszy na przeprowadzenie 2,5 tysiąca kastracji. „Myślę, że zbierzemy około pół miliona złotych i wyliczyłam, że będzie nas stać na 2,5 tysiąca kastracji” - poinformowała artystka. Środki z aukcji mają zostać przeznaczone na pomoc bezdomnym zwierzętom oraz dalszą walkę z patoschroniskami.

