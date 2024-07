Doda przegrała proces z Agnieszką Szulim! Dziennikarka TVN oskarżyła piosenkarkę o pobicie w jednym z chorzowskich klubów w 2014 roku. Sprawa toczyła się ponad dwa lata! Dziś zapadł wyrok sądu na niekorzyść Dody - została skazana na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godzin w stosunku miesięcznym:

Reklama

Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 24 marca 2016 r. sygn. akt VIII K 376/14 Dorota R. została skazana na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godzin w stosunku miesięcznym. Sąd zasądził również od oskarżonej na rzecz oskarżycielki posiłkowej zwrot poniesionych przez nią wydatków w postaci opłaty oraz koszty sądowe - czytamy w oświadczeniu przesłanym do mediów.

Doda przegrała proces z Agnieszką Szulim!

Sprawa sądowa odbyła się dziś bez udziału żadnej z gwiazd. Z informacji portalu Pudelek.pl wynika, że rozprawa trwała tylko 10 minut. Zapadł wyrok skazujący Dodę na prace społeczne!

Jak sprawę komentuje menagment Dody? Artystka cieszy się ponoć, że będzie mogła znów pomóc potrzebującym:

Wyrok jest nieprawomocny, będzie złożona apelacja. Równolegle toczy się sprawa przeciwko Pani Agnieszce Badziak, więc należy poczekać na wyrok w drugiej instancji. Jeżeli jednak potwierdzi sie "kara" prac społecznych to już dziś Doda cieszy się, że będzie miała kolejną okazję do pomocy na rzecz potrzebujących. Pozdrawiamy Menegment (pisownia oryg.).

Konflikt Dody i Szulim - jak to wszystko się zaczęło?

Doda i Agnieszka Szulim są w konflikcie od czasu, kiedy w jednym z programów "Na językach" naśmiewano się z choroby Dody i upadku na koncercie, a także wzięto pod lupę jej rodzinę. Doda nie szczędziła ostrych słów pod adresem Agnieszki Szulim, twierdząc, że prezenterka ma na jej punkcie kompleksy, a jej temat w programie podnosi oglądalność.

Zobacz także

Zobacz: MOCNE! Doda oskarża TVN i PONIŻA Szulim: Prywatna obsesja i kompleksy

Kiedy Agnieszka Szulim nie odpuszczała, Doda w jednym z wywiadów zapowiedziała, że planuje oblać ją... krwią kaczki! Wyszło jednak inaczej... artystka postanowiła sprowokować ją na gali "Niegrzeczni 2014". Do pierwszego starcia doszło na scenie podczas finału gali "Niegrzeczni" - tam Doda uderzyła Agnieszkę Szulim plecami podczas szalonego tańca. Do bójki miało dojść już na afterparty. Podobno Doda i Agnieszka Szulim spotkały się w łazience i tam doszło do szarpaniny, w wyniku której dziennikarka złamała paznokieć. Ich wersje jednak zdecydowanie się różniły od siebie.

Zobacz:

Ciąg dalszy afery Agnieszka Szulim kontra Doda! Piosenkarka twierdzi, że została pobita... pejczem?

Szulim skomentowała awanturę z Dodą. Pokazała zdjęcia po bójce

Sprawa trafiła do sądu. I trwała przez ponad dwa lata, do dziś. W międzyczasie w mediach pojawiały się zdjęcia z kolejnych rozpraw sądowych. Panie często również wracały do tematu bójki w wywiadach. I nie szczędziły sobie złośliwości, nawet po kilkunastu miesiącach od zajścia.

Zobacz:

Agnieszka Szulim o Dodzie: "Gwiazda festynu w Cycowie! Nie pogodzę się z kimś takim"

W sądzie triumfowała Agnieszka Szulim, Doda zamierza jednak złożyć apelację. Czy to będzie koniec tej historii?

Zobacz: Szulim broniła się w sądzie: Nie jestem osobą redagującą program. A rok temu mówiła, że...

Zobacz także: Doda skazana za pobicie Szulim! Jakie prace społeczne będzie wykonywać?

Doda przegrała proces z Agnieszką Szulim!

Agnieszka Szulim triumfuje w sądzie!

Reklama

Doda skazana na prace społeczne. Cieszy się, że będzie mogła pomóc potrzebującym!