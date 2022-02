Doda wróciła z długich wakacji i natychmiast zajęła się pracą. Jaką? Doda Rabczewska właśnie dziś zaczyna nagrywać piosenkę, którą napisała podczas urlopu oraz szlifuje swój film „Dziewczyny z Dubaju”, przed puszczeniem go do kin. Znamy szczegóły! Doda nagrywa nową piosenkę! Doda spędziła na wakacjach w Meksyku blisko dwa miesiące. Artystka zawsze wyjeżdża w okresie zimowym z Warszawy z powodu smogu, który sprawia, że traci głos. Zazwyczaj wybierała jednak Sopot, gdzie ma apartament i gdzie lepiej się czuje. W tym roku Doda postanowiła zrobić inaczej i wyjechała do popularnego wśród gwiazd kurortu Tulum w Meksyku. Czas ten spędziła z różnymi przyjaciółkami, które wymieniały się u jej boku. Razem z nimi obchodziła Walentynki oraz swoje 37. urodziny. Świetnie się bawiła, ale to już koniec słodkiej laby. Kiedy wróciła do Polski, śmiała się, że przywiozła tu słońce oraz wiosnę i natychmiast ostro zabrała się do pracy. Co planuje? Napisałam piosenkę w Meksyku. Miałam superwenę. Idę do studia ja nagrać od razu po powrocie - mówi Party.pl wokalistka. Nad czym pracuje Doda na początku 2021 roku? Okazuje się, że przerwa w koncertowaniu, która trwa już rok, bardzo służy Dodzie. Gwiazda ma nowe pomysły, znów zaczęła komponować i pisać. Na tym jednak nie koniec! Dowiedzieliśmy się, że Doda już kończy pracę nad filmem „Dziewczyny z Dubaju". Właśnie zaczyna robić pokazy dla różnych grup wiekowych w celu zebrania ostatecznych opinii i naniesienia poprawek. Wygląda na to, że to już ostatnie szlify i niedługo film Dody wejdzie do kin. Nie możemy się doczekać. Zobacz także: O czym marzy Doda?! Gwiazda zdobyła się na osobiste wyznanie. Zaskoczeni? Doda na wakacjach w Meksyku spędziła prawie dwa miesiące. Ma...