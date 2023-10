Choć Doda już od lat jest aktywna na polskiej scenie, wydaje się, że jej kariera dopiero nabiera prawdziwego rozpędu, a piosenkarka na dobre zaczęła romans z kinematografią. W 2018 roku mogliśmy zobaczyć wokalistkę na dużym ekranie w filmie "Pitbull. Ostatni pies". W ubiegłym roku mogła świętować sukces już jako producentka. "Dziewczyny z Dubaju" podbiły box office, wyprzedzając produkcje Wojciecha Smarzowskiego oraz Patryka Vegi. Chętniej oglądane były jedynie ostatnia część przygód o Jamesie Bondzie oraz "Diuna".

Jak się okazało, Doda ma jeszcze wiele pomysłów na siebie. Piosenkarka opowiedziała naszej reporterce o swoich kolejnych planach. Tym razem artystka szykuje własne reality show! Co zdradziła?

Doda o autorskim reality show: "Chcemy wchodzić na plan latem"

Podczas rozmowy z naszą reporterką Doda wspominała swój udział w show "Bar". Od premiery polskiej edycji produkcji mijają już równo dwie dekady. Piosenkarka z charakterystyczną sobie charyzmą i pewnością siebie podkreśliła, że jako jedyna zrobiła karierę po programie, ponieważ wniosła do niego coś wartościowego. Miała na myśli oczywiście swój muzyczny talent. Dodała, że od początku miała na siebie większy plan.

Byłam jedyną osobą, która coś wnosiła do tego programu; która czy z programem, czy nie i tak byłaby popularna ze względu na jakąś wartość, którą ze sobą niosłam, czyli bycie piosenkarką i posiadanie już jednej płyty. Nie szłam tam jako ktoś, kto chce być po prostu sławny ze względu na program... - wspomniała Doda.

Później wokalistka przyznała, że to idealny moment na podróż do przeszłości, do czasów, gdy wystąpiła w "Barze", ponieważ teraz sama szykuje własne reality show. Doda przyznała, że jeszcze nie mówi o tym zbyt często, ale wszystko wskazuje na to, że dokładnie już wie, jak będzie wyglądał jej program. Wokalistka zaznaczyła, że takiej produkcji nie było jeszcze w Polsce.

Jest to super klamra, zwłaszcza że teraz planuję reality show. (...) Nie byłoby takiego reality show jeszcze u nas w Polsce. Chcemy wchodzić na plan latem... - ujawniła.

Kto będzie główną gwiazdą reality show Dody? Czy będzie to produkcja, która pojawi się w telewizji. O szczegółach dowiecie się, oglądając nasz materiał wideo.