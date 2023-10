Ostatni rok bardzo negatywnie odbił się zdrowiu psychicznym Dody. Artystka ma za sobą batalię o nałożenie poprawek na film "Dziewczyny z Dubaju", jak również głośny o ciężki rozwód z Emilem Stępniem. Medialna wojna z byłym mężem sprawiła, że artystka nie wytrzymała i przyznała się do załamania nerwowego. Teraz zdradziła, dlaczego się na to zdecydowała.

Doda szczerze o swojej depresji: "to nie wstyd"

Po rozwodzie z Emilem Stępniem i medialnych przepychankach byłym mężem, a także przyznaniu się do załamania nerwowego, Doda wraca do show-biznesu z nową energią. Artystka najpierw wydała huczną imprezę rozwodową, by później świętować sukces "Dziewczyn z Dubaju". Tuż po weekendzie otwarcia film cieszył się rekordową oglądalnością. Jednak Doda nie osiada na laurach. Zorganizowała warsztaty dla fanów, podczas których nie tylko uczy ich pewności siebie, ale także wyzbycia się strachu przed mówieniem o swoich problemach.

- Bardzo chciałabym, żeby moja tragedia przekuwała się w realną pomoc dla innych - zdradziła w rozmowie z Party.pl Doda.

Dlaczego tak naprawdę zdecydowała się się opowiedzieć o swojej depresji? Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co zdradziła nam Doda.