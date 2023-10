Rok 2021 był dla Dody niezwykle intensywny - w jej życiu zawodowym, jak i prywatnym, działo się naprawdę dużo dobrych, ale niestety też gorzkich momentów. W czerwcu 2021 roku dowiedzieliśmy się między innymi o rozpadzie jej małżeństwa z Emilem Stępniem. W kolejnych miesiącach na jaw wychodziło coraz więcej szczegółów dotyczących powodów rozpadu związku piosenkarki i producenta filmowego. Wokalistka ma za sobą naprawdę trudny czas, jednak dziś już z optymizmem patrzy w przyszłość. Co więcej, jak zdradziła w naszym wywiadzie, jest pewna, że w 2022 w jej życiu pojawi się... kandydat na męża!

Doda w rozmowie z reporterką Party.pl zdradziła, że choć na ten moment nie wierzy w miłość, to jednak już wie, że jej kolejny partner będzie "zupełnie inny po tych wszystkich przepracowanych błędach"

- [...] Jestem bardzo pozytywnie nakręcona i bardzo dużo we mnie jest spokoju i takiej nie to, że ekscytacji, bo na ten moment nie ma czym za bardzo się ekscytować, bo ja jestem bardzo wymagająca, ale cieszę się na mój kolejny wybór, gdyż będzie on zupełnie inny po tych wszystkich przepracowanych błędach