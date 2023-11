2 z 5

Polskę na Eurowizji 2018 będą reprezentować Gromee, czyli 39-letni Andrzej Gromala oraz Lukas Meijer - szwedzki wokalista. Zaprezentują utwór "Light me up", który ma już ponad 1,5 mln wyświetleń na YouTubie! Większość fanów konkursu jest zadowolona z wyboru, jednak nie Doda... Co powiedziała na Instagramie? Zobacz na kolejnym slajdzie!

Zobacz także: Hanna Lis zdradza kulisy wywiadu z Dodą: "Miała przyjechać na nagranie o 14..."