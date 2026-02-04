W mediach trwa prawdziwy alarm w sprawie ochrony praw zwierząt. Choć do akcji włącza się coraz więcej osób, problem jest na tyle poważny, że potrzebne są dodatkowe środki, aby wprowadzić realne zmiany. Dzięki zaangażowaniu niektórych celebrytów coraz więcej ludzi decyduje się na pomoc we własnym zakresie. Szczególne uznanie zyskały Doda i Małgorzata Rozenek-Majdan, które razem pojawiły się w Sejmie w tej sprawie. Na wyjątkowy gest zdecydowała się także Joanna Przetakiewicz, publikując wpis, w którym stanowczo podkreśliła swoje stanowisko wobec ochrony zwierząt.

Doda i Rozenek walczą o prawa zwierząt. Do akcji dołączyła Joanna Przetakiewicz

Celebryci połączyli siły, by wspólnie działać na rzecz poprawy warunków w schroniskach. Sprawa dotyczy przede wszystkim patologicznych instytucji, które nie działają zgodnie z zasadami moralnymi, przetrzymując zwierzęta w nieodpowiednich warunkach.

Najgłośniejsza medialnie akcja rozpoczęła się od wizyty Dody i Małgorzaty Rozenek-Majdan w Sejmie podczas posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej. To jednak nie wszystko. Sprawy posunęły się dalej, a Doda nie zamierzała poprzestać tylko na publicznych oświadczeniach. Artystce udało się zmknąć dwa patoschroniska i zorganizować akcję, która ma pomóc w zebraniu środków na kastrację zwierząt pozostających w schroniskach. Doda odwiedziła też parę prezydencką i ponownie zaapelowała w tej sprawie.

Teraz do akcji włączyła się także Joanna Przetakiewicz. Projektantka odwiedziła jedno ze schronisk Canis w Kruszewie. Temperatura wynosząca -28 stopni nie przeszkodziła jej, by dopiąć swego.

Lansujmy DOBRO!Pojechaliśmy dzisiaj kolejny raz do schroniska Canis w Kruszewie.Temperatura rano -28 stopni ogłosiła we wpisie.

Joanna Przetakiewicz dołączyła do akcji ochrony zwierząt. Zdobyła się na szczodry gest

Wizyta Joanny Przetakiewicz w schronisku miała konkretne powody. Celebrytka wykazała się wielkim gestem i przyniosła zwierzętom wiele niezbędnych rzeczy. Oprócz 3 ton karmy dla psów, zakupiła także ocieplane budy, przemysłową pralkę, a także ubrania dla zwierząt.

Przywieźliśmy:3 tony jedzenia mokrego i suchego,ocieplane budki,przemysłową pralkę,ubranka

W swoim wpisie odniosła się również do budowania poczucia własnej wartości poprzez niesienie pomocy. Joanna podkreśliła, że wspieranie zwierząt w schroniskach daje prawdziwe poczucie satysfakcji i radości płynącej z czynienia dobra.

Jak zbudować poczucie swojej wartości? Siłę sprawczości? Satysfakcję?W księgarniach półki uginają się od mądrych książek i poradników na ten temat.A złoty sposób jest prosty.Pomagając innym.To czysta radość i ogromne poczucie szczęścia po każdej takiej akcji.To zdrowie w głowie.Pomoc choćby jednemu człowiekowi czy bezbronnej istocie - jak zwierzęta w schroniskach - to piękny sens i cel życia.Być potrzebnym.To nie obciążenie, tylko spełnienie. wyznała we wpisie.

Joanna Przetakiewicz odwiedziła schronisko z misją

Joanna Przetakiewicz odwiedziła schronisko, które działa zgodnie z prawem i zasadami moralnymi, nie będąc instytucją patologiczną. Mimo to zdecydowała się je wesprzeć, szczególnie w najtrudniejszym okresie roku. Oprócz apelowania o pomoc bezdomnym zwierzętom, Joanna postawiła sobie za cel pokazanie, że takie prawidłowo działające schroniska również istnieją i zasługują na wsparcie oraz wyrazy wdzięczności za swoją codzienną pracę.

Przyjechaliśmy nie tylko z nowymi budami dla psów i specjalistyczną karmą, ale też po to, żeby pokazać, że nie każde schronisko jest przesiąknięte patologią. Są takie, gdzie kocha się zwierzęta i się o nie dba. To prowadzi wspaniała Wiesia. napisała na swoim InstaStories.

Relacja Joanny Przetakiewicz , fot. Instagram@joannaprzetakiewicz

