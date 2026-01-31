30 stycznia 2026 roku w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej ds. zwierząt. W wydarzeniu udział wzięły Doda oraz Małgorzata Rozenek-Majdan. Podczas swojego przemówienia Rozenek-Majdan pochwaliła działania Dody, uznając jej wkład za kluczowy w sprawie zamknięcia schronisk w Sobolewie i Bytomiu. Podczas sobotniej instagramowej transmisji na żywo, 31 stycznia 2026 roku, Doda zabrała głos w sprawie. Zdradziła też kulisy ostatniego spotkania z Małgorzatą Rozenek-Majdan.

Małgorzata Rozenek-Majdan pochwaliła Dodę w Sejmie

Doda i Małgorzata Rozenek-Majdan ponownie spotkały się w Sejmie. W piątek 30 stycznia 2026 roku, artystka i gwiazda TVN ramię w ramię walczyły o prawa zwierząt. Podczas posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej ds. zwierząt Doda zabrała głos nie tylko w sprawie schronisk w Bytomiu i Sobolewie, a także reakcji premiera na zamknięcie placówki. Zapowiedziała też wspólną aukcję z innymi artystami,z której cały zysk ma zostać przeznaczony na kastracje zwierząt. Te słowa spotkały się z owacją zgromadzonych.

Także obecna podczas posiedzenia Małgorzata Rozenek-Majdan pochwaliła Dodę w Sejmie, podkreślając, że to właśnie dzięki jej zaangażowaniu sprawa patologicznych warunków w schroniskach została nie tylko nagłośniona, ale też doprowadziła do zamknięcia placówek.

To, co wydarzyło się w tych dwóch schroniskach, o których dzisiaj rozmawialiśmy, tylko i wyłącznie dzięki obywatelskim ruszeniom również z inicjatywy Dody, to na pewno było bardzo potrzebne - mówiła w Sejmie Małgorzata Rozenek-Majdan.

Doda ujawnia kulisy spotkania z Małgorzatą Rozenek-Majdan w Sejmie

Mimo publicznych pochwał, atmosfera między dwiema celebrytkami była napięta. Choć początkowo obie nie komentowały sprawy, to dzień po posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej ds. zwierząt, w sobotę 31 stycznia 2026 roku, Doda zorganizowała na Instagramie transmisję na żywo, w której zdradziła kulisy spotkania z gwiazdą TVN.

Presja społeczna robi cuda. Zobaczcie do czego doprowadziła presja. Nawet do tego, że Małgorzata Rozenek mi pogratulowała na komisji. Mimo, że się nawet ze mną nie przywitała - przyznała na Instagramie Doda.

Doda o walce z patoschroniskami i dramatycznej sytuacji psów

Podczas posiedzenia komisji Doda przedstawiła swoje działania na rzecz ochrony zwierząt. Wskazała na problem patoschronisk, zapowiedziała aukcję dzieł artystów, której dochód, szacowany na ok. pół miliona złotych, ma posłużyć do sfinansowania 2,5 tysiąca kastracji psów. Artystka zadeklarowała również, że nie reprezentuje żadnej partii politycznej, a działa jako osoba prywatna.

Zarówno Doda, jak i Małgorzata Rozenek-Majdan podkreśliły konieczność wprowadzenia obowiązkowej kastracji, sterylizacji i czipowania psów oraz regulacji dotyczących schronisk. Rozenek-Majdan apelowała także o stworzenie harmonogramu dalszych prac i podanie konkretnych terminów działań.

