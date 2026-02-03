Doda po spotkaniu z Nawrockimi. Zdradziła szczegóły i wystosowała apel
Doda nie przestaje walczyć o prawa zwierząt. Najpierw interweniowała u ministra sprawiedliwości, a teraz spotkała się z prezydentem i pierwszą damą. Artystka opowiedziała rozmowie z Karolem Nawrockim i jego żoną.
Doda pojawiła się w Pałacu Prezydenckim. Artystka, która od kilku tygodni działa na rzecz zwierząt, teraz spotkała się z Martą i Karolem Nawrockimi. Zdjęcia ze spotkania trafiły już do sieci, a Doda podsumowała rozmowę z prezydentem i pierwszą damą. Mówi wprost.
Doda spotkała się z Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim
Kilka tygodni temu Doda zaangażowała się w pomoc zwierzętom w schroniskach. Sama ocieplała budy dla psów i apelowała do fanów o pomoc dla czworonogów w czasie silnych mrozów. Z czasem na jaw wyszły dramatyczne informacje na temat tego, co dzieje się w niektórych schroniskach. Piosenkarka ujawniała, co działo się ze zwierzętami z patoschronisk, a nawet poszła do Sejmu aby walczyć ws. zwierząt.
Teraz okazuje się, że Doda spotkała się również z samym prezydentem Karolem Nawrockim.
Wracam ze spotkania z parą prezydencką, z naszym prezydentem. Jestem bardzo zadowolona z tego spotkania. Naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego spotkania. Porozmawialiśmy absolutnie o wszystkim tym, co było najważniejsze i też widzę po drugiej stronie ogromną chęć pomocy. Wierzę, że to nie będą słowa bez pokrycia i chciałam wam powiedzieć, że nie tylko my, obywatele nie mieliśmy świadomości jak funkcjonują patoschroniska i ile sadystów zgodnie z prawem może obejmować nad nimi władzę. Prezydent również nie miał tej świadomości
Doda apeluje do polityków o jak najszybsze znowelizowanie przepisów.
To w Waszych rękach jest jak najszybsze znowelizowanie przepisów! My, podpisani pod apelem, oczekujemy tego od Was. Zachowajcie się odpowiedzialnie. Tylko razem, wspólnie, ramie w ramię -możemy przerwać łańcuch cierpienia!
Artystka apeluje m.in. o kastrację i chipowanie zwierząt czy zakaz zbliżania i pracy ze zwierzętami dla osób wobec których toczą się postępowania o znęcanie.
Doda interweniuje u ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka
Zanim doszło do spotkania w Pałacu Prezydenckim Doda spotkała się również z ministrem sprawiedliwości. Podczas rozmowy z ministrem Doda przekazała konkretne postulaty, w tym:
- podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzętami,
- wprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla sędziów i prokuratorów,
- dożywotnie odbieranie praw do posiadania zwierząt osobom, które się nad nimi znęcały.
Jak podkreśliła Doda, minister Waldemar Żurek przyjął jej postulaty z pełnym zrozumieniem i zaangażowaniem.
Zobaczcie nagranie Dody po spotkaniu z prezydentem i zdjęcia z oficjalnego spotkania Karola Nawrockiego i jego żony z artystką.
