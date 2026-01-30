Doda od tygodni angażuje się w pomoc zwierzętom oraz nagłaśnianie nieprawidłowości dziejących się w części polskich schronisk. Na pomoc psom ruszyła również Małgorzata Rozenek-Majdan, wykorzystując swoje media społecznościowe oraz współprace z mediami tradycyjnymi do szerzenia informacji o potrzebach interwencji w schroniskach. Teraz obie panie ponownie spotkały się w tej sprawie na posiedzeniu w Sejmie.

Doda i Małgorzata Rozenek-Majdan razem walczą o prawa zwierząt w Sejmie

Doda i Małgorzata Roznek-Majdan pierwszy raz spotkały się w tym roku w sejmie 20 stycznia. Zebrana wówczas komisja nadzwyczajna ds. zwierząt obradowała przede wszystkim nad tematem ustawy antyfajerwerkowej stworzonej z intencją zadbania o dobrostan zwierząt i dobro publiczne. Już wtedy obie zabrały głos również w sprawie tragicznie traktowanych zwierząt w polskich patoschroniskach.

Dziś, 30 stycznia, komisja nadzwyczajna ds. zwierząt zebrała się w celu omówienia projektu „Stop łańcuchom, pseudohodowlom i bezdomności zwierząt”, którego celem jest uregulowanie hodowli oraz wprowadzenie działań mających przeciwdziałać bezdomności zwierząt. W dokumencie znalazł się między innymi zakaz trzymania psów na uwięzi oraz nowe przepisy dotyczące schronisk, w tym obowiązek czipowania oraz sterylizacji.

Doda nie ustaje w walce o zwierzęta

Doda swoim uporem pomogła tysiącom zwierząt w Polsce, dostarczając do schronisk między innymi karmę, ubrania dla psów oraz dbając o zaopatrzenie miejsc opiekujących się bezdomnymi zwierzętami w odpowiednio ocieplane, dostosowane do obecnych mrozów budy. Pomagając kolejnym miejscom, Doda odkryła patoschroniska, w których od lat dokonywano okrucieństw na zwierzętach.

Po doprowadzeniu do zamknięcia jednego z nich, w Sobolowie, artystka zapowiedziała zmniejszenie swoich działań pomocowych, kierując swoją decyzję zadbaniem o dobro psychiczne. Mimo to nieustannie publikuje w swoich mediach społecznościowych miejsca potrzebujące pomocy, a dziś po raz kolejny pojawiła się na sejmowej sali w celu walki o zwierzęta, szczególnie te przebywające w schroniskach.

Zobacz także: