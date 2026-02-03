Doda od tygodni angażuje się w pomoc zwierzętom przebywającym w schroniskach, przede wszystkim w tych, które nie są dostosowane do obecnych mrozów. Z czasem okazało się, że ubieranie psów w zimowe okrycia oraz organizowanie ocieplanych bud to tylko początek. Doda nagłośniła w mediach temat karygodnego traktowania zwierząt w patoschroniskach, a także dwukrotnie wzięła udział w posiedzeniu nadzwyczajnej komisji ds. zwierząt. Dziś wieczorem wokalistka pojawiła się w programie "Trójkąt polityczny" w TVP Info, nie ustając w walce o zwierzęta.

Doda o piekle zwierząt w patoschroniskach. Zwróciła się do Tuska

3 lutego 2026 Doda była gościem programu "Trójkąt polityczny" w TVP Info. Rozmowę przeprowadziła Aleksandra Pawlicka. W trakcie programu wokalistka opowiedziała o swojej wizycie u prezydenckiej pary, podczas której poruszyła temat patoschronisk, dowiadując się, że nawet Karol Nawrocki nie miał wcześniejszej świadomości o tak dużych nieprawidłowościach rozgrywających się w części miejsc zajmujących się bezdomnymi zwierzętami. Artystka przyznała, że spotkanie było dla niej zadowalające i zaznaczyła, że z równie pozytywnej, otwartej reakcji pomocy doświadczyła podczas wcześniejszego spotkania z ministrem Waldemarem Żurkiem.

Doda zapytana przez dziennikarkę o chęć spotkania z ministrem rolnictwa, odpowiedziała:

Mi się skończyły stylizacje, jeżeli chodzi o polityczne, porządne, poważne garsonki. Został mi tylko jeden za kolano - dla pana Donalda Tuska. Serdecznie proszę o zaproszenie. zdecydowanym tonem pokierowała apel Doda prosto do kamery

W dalszej części rozmowy po raz kolejny zrelacjonowała swoje działania związane ze schroniskami m.in. tymi w Bytomiu i Sobolewie. Zapowiedziała też walkę o zamknięcie schroniska w Wągrodnie, które według artystki jest w "TOP 5 najgorszych mordowni w Polsce. Po Bytomiu, po Sobolewie, którego nikt nie mógł zamknąć przez 10 lat".

W pewnym momencie Doda została zapytana o to, jak długo jeszcze planuje walczyć w tej sprawie.

Nie wiem, nie umiem Pani powiedzieć. Miesiąc temu byłam w zupełnie innej sytuacji. Do głowy by mi nie przyszło, że będę siedzieć w 'Trójkącie politycznym'. Nie jestem w stanie Pani powiedzieć, ponieważ wszystko dzieje się spontanicznie, a ja jestem bardzo honorowa. Ojciec mnie nauczył, że słowo jest ważniejsze od pieniędzy. odpowiedziała wokalistka

Doda nie ustaje w walce o zwierzęta

Wcześniejsze dwukrotne jak do tej pory wizyty w Sejmie na posiedzeniu nadzwyczajnej komisji ds. zwierząt 20 i 30 stycznia to nie wszystko. Dziś po 15:00 Doda spotkała się również z prezydentem Karolem Nawrockim oraz prezydentową Martą Nawrocką. Po spotkaniu wokalistka wyraziła zadowolenie z rozmowy, doceniając zaangażowanie i dziękując parze prezydenckiej.

Porozmawialiśmy absolutnie o wszystkim tym, co było najważniejsze i też widzę po drugiej stronie ogromną chęć pomocy. Wierzę, że to nie będą słowa bez pokrycia i chciałam wam powiedzieć, że nie tylko my, obywatele nie mieliśmy świadomości jak funkcjonują patoschroniska i ile sadystów zgodnie z prawem może obejmować nad nimi władzę. zrelacjonowała Doda

