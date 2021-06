Doda i Monika Richardson na okładce "Party". Dlaczego gwiazdy chcą zakończyć swoje małżeństwa?

Doda udzieliła wywiadu magazynowi "Party" z okazji 10 lat istnienia gazety na rynku. Wokalistka podsumowała dekadę swojego istnienia w show-biznesie. Zdradziła też, czy żałuje rozwodu z Radkiem Majdanem. Jak myślicie, co odpowiedziała? Czy po latach Doda uważa, że rozwód z Majdanem był konieczny? Czy Doda żałuje rozwodu z Majdanem? Przynajmniej Małgosia ma teraz dobrego męża - śmieje się w wywiadzie dla "Party" Doda i dodaje: - Nie było innego wyjścia. To było wielkie uczucie, ale toksyczne - i w pewnym momencie się wypaliło. Przestałam kochać Radka. Mimo to jeszcze przez rok po rozwodzie spotykaliśmy się ze sobą - zdradziła gwiazda. Zobacz: Jak rozpoznać, że kobieta jest tobą zainteresowana: zdradza to jej mowa ciała i zachowanie Doda z rozbrajającą szczerością przyznała, że jednym z jej największych sukcesów przez ostatnie 10 lat było... rzucenie męża! Najmądrzejsze decyzje to rzucenie palenia i męża! - śmieje się Doda. Doda ma niesamowite poczucie humoru i udowodniła to podsumowując swoje życie uczuciowe tymi słowami: Kiedy pomyślę o tych wszystkich nieudanych związkach, dochodzę do wniosku, że nie bez powodu 15 lutego, czyli w dniu moich urodzin, obchodzony jest Światowy Dzień Singla. Zobacz także: Doda szczerze o miłości: "Złamano mi serce..." Czy planuje nowy związek? Doda po nieudanym związku z Emilem Haidarem jest teraz sama. Radosław Majdan od września jest mężem Małgorzaty Rozenek. Doda i Radek Majdan byli jedną z najgorętszych par w show-biznesie!