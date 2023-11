2 z 5

Związek Justina i Seleny był bardzo intensywny. Para ciągle kłóciła się ze sobą, zrywała kontakty i znów wracała do siebie. Co ciekawe, w kwietniu tego roku media informowały o zaręcznach Seleny i Justina! Ostatecznie jednak para rozstała się, a Justin wrócił do Hailey, z którą był pomiędzy jednym rozstaniem z Seleną a drugim! Wiemy, że to skomplikowane, ale być może jednak teraz Justin w końcu się ustatkuje. Okazuje się bowiem, że wreszcie zrozumiał, dlaczego nigdy nie wyjdzie mu z Seleną!

Zobacz: "Hailey Baldwin to ta jedyna" Justin Bieber planuje ślub! Co na to Selena?